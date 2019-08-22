Китай обучает пилотов в пехотных взводах

В середине августа очередная группа специально отобранных военнослужащих начала службу в пехотном батальоне бригады, входящей в состав 83-й армейской группы НОАК. Четырнадцать летчиков будут проходить здесь обучение в качестве действующих командиров взводов вместе со штатными офицерами и солдатами.

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Как сообщает Минобороны страны, в ходе учений было установлено, что пилоты не осведомлены о тактике пехотных командиров. В итоге летчики пропускали оптимальный момент для нанесения удара по наземным целям, что приводило к падению эффективности боевых вылетов и неудаче всей операции.

Бригада тем самым поняла, что если летчики недостаточно знакомы с характеристиками сухопутных штурмовых сил, методами групповой подготовки и режимами их действий, то пилотам будет сложно в полной мере осуществлять такие операции, как наземная атака, захват и удержание позиций после приземления, запрос на огневое поражение и так далее

- указывает военное ведомство.

В связи с этим в последние два года бригада направляет на временную службу летчиков, которые перебрасываются на должности ниже батальонного уровня. Тем самым командование стремится сформировать группу лечиков, которые демонстрируют "прекрасные навыки полета, имея при этом экспертные познания в нападении, и способны к боевой координации и командованию".

Пилот Ван Хайян когда-то служил заместителем комвзвода пехотного батальона. Вначале ему было трудно адаптироваться к сухопутной службе. Но сегодня он может управлять как реактивным истребителем, так и штурмовым отрядом в ходе наземной атаки.

- приводит пример обозначенное издание.