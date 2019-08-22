Рогозин указал на значимость Маска для развития "Роскосмоса"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о влиянии американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска на отечественное предприятие.

"То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас всё было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов", — сказал он.

По словам Рогозина на молодежном образовательном форуме "Машук-2019", цены на ракетные пуски Маска "нерыночные и несправедливые".

"Он для Пентагона делает в три раза дороже пуски, что позволяет ему использовать прибыль, чтобы на мировом рынке опускать цены, вести демпинг", — приводит слова Рогозина "РИА Новости".

Однако даже в такой ситуации "Роскосмос" разрабатывает новые конкурентоспособные ракеты, указал глава госкорпорации.

В феврале Рогозин собирался посетить США и встретиться с Маском. По его словам, глава SpaceX ему "интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер".

Позже Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) уведомило "Роскосмос" об отзыве приглашения гендиректора госкорпорации, в отношении которого США ввели санкции, из-за позиции ряда американских сенаторов.