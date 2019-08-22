"Защитники дружбы-2019": ВДВ АРЕ получили "Ратник" и АК-74М с КМ-АК "Обвес"
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Во вторник на рязанском полигоне Дубровичи прошли подготовительные мероприятия международных российско-египетско-белорусских учений "Защитники дружбы-2019".
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащим Арабской Республики Египет на время учений в торжественной обстановке было вручено индивидуальное оружие - российские автоматы АК-74М с комплектами модернизации КМ-АК "Обвес".
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Кроме того, бойцы дружественной армии получили современную боевую экипировку "Ратник".
Всего в учении принимают участие более 1000 военнослужащих, в том числе от ВДВ России - около 650, от вооруженных сил Египта - более 150 и от Республики Беларусь - до 250.
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Всего задействовано более 100 единиц боевой техники и самолеты Ил-76МД ВТА ВКС России.
Фото МО РФ
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