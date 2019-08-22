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22.08.2019
Вестник Мордовии

"Защитники дружбы-2019": ВДВ АРЕ получили "Ратник" и АК-74М с КМ-АК "Обвес"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Во вторник на рязанском полигоне Дубровичи прошли подготовительные мероприятия международных российско-египетско-белорусских учений "Защитники дружбы-2019".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащим Арабской Республики Египет на время учений в торжественной обстановке было вручено индивидуальное оружие - российские автоматы АК-74М с комплектами модернизации КМ-АК "Обвес".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Кроме того, бойцы дружественной армии получили современную боевую экипировку "Ратник".

Всего в учении принимают участие более 1000 военнослужащих, в том числе от ВДВ России - около 650, от вооруженных сил Египта - более 150 и от Республики Беларусь - до 250.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Всего задействовано более 100 единиц боевой техники и самолеты Ил-76МД ВТА ВКС России.

Фото МО РФ

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Белоруссия
Египет
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Ил-76
Ил-76МД
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
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