Убийственный ответ на Tomahawk США: ядерный самоходный РК-55 "Рельеф"

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В связи с недавними американскими испытаниями крылатой ракеты Tomahawk наземного базирования вспомнилась первая попытка американцев достичь военного превосходства по ядерным вооружениям в Европе.

В 80-е годы они стали размещать в странах, входящих в блок НАТО, свои ракеты средней дальности: MGM-31C Pershing II и BGM-109G Tomahawk.

Это вынудило СССР в кратчайшие сроки создать свое оружие подобного класса, например подвижный наземный ракетный комплекс РК-55 "Рельеф". Он был выполнен на шасси МАЗ-543М с колесной формулой 8х8. Дизельный двигатель обладал мощностью 525 л.с.

Вес пусковой установки составлял 29 тонн, максимальная скорость - до 65 км/ч, а запас хода - 850 км.

В боевое положение она переводилась за 15 минут. Время запуска ракеты - около 60 секунд. Интервал между пусками не превышал одной секунды. Расчет - два человека.

На каждой пусковой установке было смонтировано шесть контейнеров с крылатыми ракетами КС-122, масса одной составляла около 1700 килограммов. Из них 200 приходилось на ядерную боевую часть мощностью 200 килотонн. Дальность полета - 2600 км. Крейсерская скорость - 0,75 М.

Комплекс, выпущенный в ограниченном количестве, был снят с вооружения в конце 80-х годов, однако полученный опыт обязательно будет учтен при создании ответных мер на американский вызов уже в XXI веке.

Дмитрий Лемешко