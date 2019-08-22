Новые израильские бронетранспортеры Eitan получат комплекс активной защиты Iron Fist

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в МО приняло решение: КАЗ "Хец Дорбан" для защиты БТР "Эйтан" и бульдозеров D9

Сегодня, 20.08.19, было опубликовано: Управление закупок (МАНhАР - "Минhаль hа-Рехеш") МО Израиля приняло решение, что КАЗ "Хец Дорбан" (Iron Fist) производства "Эльбит Маарахот" (в прошлом "ТААС Маарахот", IMI) - победитель тендера по выбору КАЗ для защиты колёсных БТР "Эйтан" и бульдозеров D9. Ожидаемая стоимость заказа - сотни млн шекелей, на сотни комплектов КАЗ. Напомню, что в декабре 2018 г. КАЗ "Хец Дорбан" была выбрана Армией США для её БМП Bradley, стоимость сделки оценивается в 200 млн долларов. "Хец Дорбан" также победила в тендере армии Австралии и ожидается её победа в тендере армии Голландии.

В тендере (о его проведении было впервые опубликовано в октябре 2018 г.) участвовала также КАЗ "Меиль Руах" (Trophy) компании "Рафаэль", уже используемая АОИ на танке "Меркава" и тяжёлом БТР "Намер". Тендер был определён как техно-экономический, т.е. с одной стороны система должна удовлетворять техническим требованиям АОИ, с другой важную роль имеют экономические параметры. По совокупности была выбрана "Хец Дорбан". Окончательное решение обусловлено завершением переговоров между "Эльбит" и МО и подписанием контракта.

Речь идёт о лёгком варианте системы "Хец Дорбан" (т.н. IF-LD - Iron Fist Light Decoupled). Система имеет малый вес (400 кг, по сравнению с 800 кг у "Меиль Руах") и компактна, обеспечивает круговую защиту (360 градусов), эффективна как на открытой местности, так и в застройке. Проста в управлении. Имеет низкий уровень угрозы для собственной пехоты. Система включает РЛС компании "Рада" и ИК датчик разработки "Элисра" (дочернее предприятие "Эльбит").

Ссылки:

[*]Фейсбук МО Израиля, 20.08.19.

[*]Покрытие на 360 градусов: "Хец Дорбан" защитит новые БТР "Эйтан", israeldefense, 20.08.19.

[*]Смотрите: система "Хец Дорбан" для защиты БТР, israelhayom, 10.10.18.

[*]Победила "Рафаэль": "Эльбит" выиграла в тендере по защите БТР "Эйтан", themarker, 20.08.19.

[*]Победитель тендера: система "Хец Дорбан", 7-й канал, 20.08.19.

[*]Защитит новый БТР: "Хец Дорбан" победила "Меиль Руах", ynet, 20.08.19.

[*]"Железный кулак" победил "Ветровку" и защитит бронемашины ЦАХАЛа от ракет, vesty, 20.08.19.

[*]Обсуждение на Фреш.