Третий летный опытный образец вертолета Ка-62

Как сообщают споттеры, 20 августа 2019 года на Летно-испытательном комплексе (ЛИК) ОАО "Вертолеты России" в Панках (Люберцы, Московская область), был заснят совершающий там испытательный полет, предположительно, третий опытный образец (ОП-3, бортовой номер "623") вертолета Ка-62. Сообщается, что данный образец будет продемонстрирован чуть позднее на Московском аэрокосмическом салоне МАКС-2019.

Предположительно, третий опытный образец (ОП-3, бортовой номер "623") вертолета Ка-62. Панки (Люберцы, Московская область), 20.08.2019 (с) Олег Подкладов / russianplanes.net ( ссылка )

Программа Ка-62 продвигается крайне медленно, продолжая печальные традиции этого рекордного долгостроя отечественного вертолетостроения (работы по изначальному проекту В-60 были начаты в ОКБ Камова еще в конце 1970-х годов). Первый первый летный опытный образец вертолета Ка-62 под обозначением ОП-1 (заводской номер 97876210101, регистрационный номер RA-00000, осенью 2017 года замененный на RA-621), построенный ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина" (Арсеньев, Приморский край) холдинга "Вертолеты России", выполнил первое висение еще 28 апреля 2016 года и совершил первый полет по полному профилю в Арсеньеве 25 мая 2017 года. Однако затем полеты на ОП-1 не производились девять месяцев и заводские летные испытания были возобновлены только 15 февраля 2018 года, продолжаясь весьма вяло.

Второй летный опытный образец Ка-62 ОП-2, построенный ААК "Прогресс", был публично продемонстрирован на Восточном экономическом форуме на острове Русский 6-7 сентября 2017 года, однако до настоящего времени данные о его летных испытаниях вообще отсутствуют. Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" планировали изготовить третий летный опытный образец Ка-62 ОП-3 в 2018 году, однако фактически он полетел только сейчас. Этот же борт стал первым, проходящим испытания на ЛИК ОАО "Вертолеты России".

Нелетный опытный образец Ка-62, построенный еще в 2013 году (заводской номер 97876210102), используется для прочностных и ресурсных испытаний, проводимых на подрядной основе на предприятии Aviatest LNK в Риге (Латвия).

Вертолет Ка-62 оснащен двумя французскими турбовальными двигателями Safran Helicopter Engines (бывшая Turbomeca) Ardiden 3G. Первые два летных опытных образца Ка-62 оснащались редукторами и трансмиссиями несущего и хвостового винтов разработки австрийской компании Zoerkler Gears GmbH & Co. КG. Третий прототип ОП-3, видимо, оснащен редукторами российского производства.

Предположительно, третий опытный образец (ОП-3, бортовой номер "623") вертолета Ка-62. Панки (Люберцы, Московская область), 20.08.2019 (с) Олег Подкладов / russianplanes.net ( ссылка )

Предположительно, третий опытный образец (ОП-3, бортовой номер "623") вертолета Ка-62. Панки (Люберцы, Московская область), август 2019 года (с) "Военный Осведомитель"/ vk.com/milinfolive