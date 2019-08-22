Россия и КНР проведут взаимные инспекции военных объектов и обменяются опытом - газета

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные эксперты совместно с коллегами из Казахстана и Таджикистана с 21 по 23 августа проинспектируют объект контроля вооруженных сил КНР, а инспекторы из Китая с 27 по 29 августа проведут ответную инспекцию на российском военном объекте, сообщает в среду официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В период с 21 по 23 августа российскими военными инспекторами совместно с военнослужащими из Казахстана и Таджикистана в рамках соглашения между Российской Федерацией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и КНР 1997 года "О взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы" (Московское соглашение) планируется инспекция объекта контроля вооруженных сил КНР", - говорится в публикации.

В свою очередь, по имеющимся у издания данным, инспекторы из КНР с 27 по 29 августа проведут ответную инспекцию на российском военном объекте, расположенном на территории Восточного военного округа в географических пределах применения указанного соглашения.

В статье также отмечается, что эти инспекции были запланированы и согласованы сторонами заранее на заседании Совместной контрольной группы (СКГ), которая образована в качестве специального механизма реализации Московского соглашения, а также соглашения между РФ, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и КНР 1996 года "Об укреплении доверия в военной области в районе границы" (Шанхайское соглашение), которые являются важными факторами стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Газета напоминает, что в этом году отмечается 20-летие создания СКГ, деятельность которой также играет позитивную роль в укреплении дружеских связей и содействует взаимному сотрудничеству и развитию в приграничных районах.

"За 20 лет в рамках осуществления совместных мероприятий по контролю за реализацией Московского соглашения на Восточном и Западном приграничных участках его применения проведено уже более 160 инспекций подобного рода", - уточняется в материале издания.