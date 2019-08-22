Stratfor (США): новое российское оружие — повод для США задуматься

Авария при испытаниях российской ракеты "Буревестник" свидетельствует о проблемах в создании новых видов вооружений, но Россия продолжит разработку этой ракеты и других вооружений с целью сдерживания и максимальной нейтрализации американской противоракетной обороны. В связи с этим США будут вынуждены модернизировать свою систему ПРО и свой стратегический потенциал.

Сам по себе недавний инцидент имел серьезные последствия: пять человек погибли, а также произошел резкий скачок радиационного уровня, который местами в 16 раз превышал нормальные показатели. Однако более серьезные последствия взрыва крылатой ракеты с атомной энергетической установкой, произошедшего 8 августа, вновь заставили обратить внимание на разработку новейших российских высокотехнологичных видов вооружений. Разработка этих комплексов вписывается в более масштабные усилия Москвы, направленные на поддержание своих сил ядерного сдерживания. Хотя российские амбиции наталкиваются на пределы существующих возможностей при разработке некоторых подобных проектов - как показывают последние случаи, это даже приводит к гибели людей, - все эти усилия, несомненно, заставляют Соединенные Штаты принять ответные меры.

Большой план Путина

Что касается инцидента 8 августа, то российские ученые в тот момент, несомненно, проводили испытания ракетного комплекса "Буревестник", который известен также как ракета 9М730, которая в НАТО получила обозначение SSC-X-9 Skyfall. Российское правительство открыто не признало, что взорвалась именно ракета "Буревестник", однако некоторые обнародованные детали указывают именно в этом направлении. В различных заявлениях содержится информация о ракете, которая была запущена с морской испытательной платформы и которая имела на борту небольшую энергетическую установку, использующую радиоактивные материалы, и именно эти характеристики делают "Буревестник" особой ракетной системой. На самом деле, использование в ракете "Буревестник" миниатюрного атомного реактора позволяет ей иметь, по сути, неограниченный радиус действия.

Российский президент Владимир Путин с гордостью говорил об этом неограниченном радиусе действия, когда в послании Федеральному собранию в марте 2019 года объявил о ряде разрабатываемых систем стратегических вооружений, включая "Буревестник", а также пять других комплексов, которые усилят возможности России по стратегическому сдерживанию в противостоянии с Соединенными Штатами. Хотя Путин никаких особых секретов не обнародовал (в действительности, некоторые проекты разрабатывались еще в советскую эпоху), в период своего правления он сделал их разработку приоритетной задачей.

Эти системы вооружений, за исключением "Пересвета" (мобильная лазерная установка, используемая в целях противовоздушной и противоракетной обороны), направлены непосредственно на то, чтобы обойти противоракетные системы Соединенных Штатов или уничтожить их, поскольку Россия рассматривает их как значительную угрозу для своей способности по поддержанию стратегического сдерживания. Ядерные стратегические силы - один из последних аргументов, позволяющих России претендовать на статус великой державы. С учетом важности противодействия превосходству НАТО в обычных вооружениях, желание России сохранить свой доминирующий статус заставляет ее в первую очередь разрабатывать средства стратегического сдерживания. Это еще одна причина, по которой Россия рассматривает усилия Соединенных Штатов в области противоракетной обороны как серьезную угрозу, и именно поэтому Москва работает над средствами ее преодоления. Соответственно, разработка упомянутых преимущественно наступательных систем играет критически важную роль в том, как Россия намерена вести себя в ходе гонки вооружений вместо того, чтобы, например, пытаться достигнуть паритета с Соединенными Штатами в области оборонительных возможностей. Ракета "Буревестник", в свою очередь, вписывается в эти рамки, поскольку она обладает глобальным радиусом действия благодаря турбине с ядерной энергетической установкой, а также тому, что способна обходить зоны действия систем противоракетной обороны за счет способности маневрировать в процессе полета.

Еще одним оружием, оказавшимся в фокусе внимания после сделанного г-ном Путиным в марте 2018 года объявления, стала гиперзвуковая авиационная ракета "Кинжал", способная нести ядерный заряд. Эта ракета, которая будет размещаться на борту истребителя или бомбардировщика, способна достигать скорости почти в 10 Махов и маневрировать для преодоления систем противоракетной обороны. После всесторонних испытаний ракета "Кинжал" уже принята на вооружение некоторыми частями в экспериментальном режиме, хотя работы по дальнейшему развитию этих ракет и оснащению ими российских стратегических бомбардировщиков продолжаются. Поскольку "Кинжал" является баллистической ракетой воздушного базирования, она требует модернизации существующих технологий. Несмотря на очевидный успех в реализации этой программы, некоторые эксперты утверждают, что "Кинжал" не способен подтвердить заявленные Россией характеристики. Кроме того, разработчики, возможно, не справятся со своей задачей и не смогут объединить скорость и маневренность этой ракеты с ее точностью.

Продолжая еще дальше развивать концепцию гиперзвукового оружия, Россия также работает над системой "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком. В соответствии с планами российского военного ведомства, межконтинентальная баллистическая ракета должна доставить этот блок на запланированную орбиту, после чего он отделяется от нее и направляется к цели со скоростью в 27 Махов. Как и "Буревестник", планирующий блок комплекса "Авангард" способен маневрировать в полете, - хотя его скорость значительно выше, - и обходить зоны действия противоракетной обороны. Сама программа "Авангард" сталкивалась с серьезными проблемами в прошлом, и в 2014 году после целой серии неудачных испытаний Кремль был близок к тому, чтобы полностью от нее отказаться. Однако после более успешных недавних испытаний комплекс "Авангард", судя по всему, будет принят на вооружение в следующем году, несмотря на вопросы по поводу возможности в России получить самые современные материалы, требуемые для массового производства этих комплексов.

Кроме того, "Авангард" в определенной степени зависит от разработки другого вида оружия, о котором Путин упомянул в послании Федеральному Собранию, то есть от межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". В предыдущих испытаниях "Авангард" запускался с помощью других межконтинентальных баллистических ракет, однако ракета "Сармат" в какой-то момент должна будет заменить весь размещенный в шахтах российский ядерный арсенал. Хотя система "Авангард" представляет собой, в основном, модернизированный и более мощный вариант своей предшественницы из советской эпохи, она обладает дополнительными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны благодаря более короткому участку разгона (в результате сокращается период времени, когда противники России могут отследить из космоса ее запуск). Кроме того, по имеющимся данным, она может действовать как частичная орбитальная система бомбометания (Fractional Orbital Bombardment System). Как раз наличие подобной возможности позволяет ракете "Сармат" выводить на орбиту ядерные головные части еще до возвращения в плотные слои атмосферы и продолжения полета к намеченным целям. Это означает, что российские ядерные боеголовки не будут двигаться по баллистической или параболической траектории, но могут быть запущены в любом направлении прежде, чем спустятся из космоса в атмосферу и приблизятся к выбранной в качестве цели стране с той стороны, где меньше всего радаров раннего предупреждения и зон противоракетного покрытия.

Однако не все образцы российского стратегического сверхоружия являются ракетами. Одним из самых нетипичных видов можно считать комплекс "Посейдон", который представляет собой большую торпеду с ядерной энергетической установкой и с ядерным зарядом на борту. "Посейдон" называют необитаемым подводным аппаратом, способным доставлять ядерные заряды к расположенным на береговой линии целям или даже к ударным авианосным группировкам в открытом море. В соответствии с российскими данными, эта 24-метровая торпеда сможет развивать скорость до 100 километров в час и самостоятельно преодолевать расстояние в 10 тысяч километров. Атомная энергетическая установка "Посейдона" аналогична тем, которые используются на атомных подводных лодках, и создать ее легче, чем для "Буревестника". "Посейдон" будет двигаться под водой, и поэтому ему не страшны системы противоракетной обороны, хотя он, естественно, будет способен нанести удар по ограниченному количеству целей. В то же время только такие особые, специально созданные подводные лодки, как "Белград", будут запускать новые российские торпеды, а это означает, что Россия столкнется с трудностями, если захочет развернуть значительное количество таких систем.

Успехи и провалы

Злополучные испытания, проведенные 8 августа, свидетельствуют о тех рисках, которые связаны с разработкой ракет с атомной энергетической установкой. Речь идет, в частности, о том, что в случае аварии может произойти выброс радиоактивных материалов. Кроме того, этот инцидент показывает, что российская оборонная промышленность сталкивается с проблемами при разработке этой ракеты. Хотя Россия отрицает, что испытания ракеты "Буревестник" оказались неудачными, американские разведывательные источники ранее сообщали о том, что в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года были зафиксированы, по крайней мере, четыре аварии, тогда как самый дальний полет составил всего 35 километров (22 мили). В таком случае произошедший 8 августа инцидент при летных испытаниях уже пятый по счету - и пока самый неудачный.

Работы по созданию ракеты "Буревестник" стартовали в начале 2000-х годов, однако в настоящее время достижение высоких целей, судя по всему, находится за пределами возможностей российских инженеров, работающих в оборонной промышленности. Эта ракета должна стартовать с использованием жидкостного двигателя, и лишь в полете начинает работать ее атомная энергетическая установка. Однако в ходе предыдущих испытаний атомный реактор "Буревестника" не удавалось запустить, поэтому всего через несколько минут после запуска эта ракета прекращала полет. Нет необходимости говорить о том, что гибель людей и другой причиненный ущерб тоже повлияют на программу разработки этой ракеты. Пока Россия заявила о том, что продолжит разрабатывать ракету "Буревестник" и не будет отказываться от нее после почти двух десятилетий работы над этим проектом.

Независимо от неудач в ходе испытаний ракеты "Буревестник", она представляет собой лишь один пример из общего количества попыток России увеличить потенциал своих стратегических сил, и при этом разработка других программ проходит значительно успешнее. Даже если Кремль не сможет реализовать все свои проекты, наиболее удачные из них уже дают Соединенным Штатам достаточно поводов для размышлений по поводу продолжающейся гонки стратегических вооружений с Россией.