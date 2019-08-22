Ядерное превосходство: американский "Минитмен" или российский "Тополь"? (Al-Hurra, США)

Согласно статистике, со времен холодной войны количество ядерного оружия в мире значительно сократилось. Однако после прекращения действия Договора о РСМД ожидается, что между Россией и Америкой начнется новая гонка вооружений, пишет издание. Россия имеет самое большое число боеголовок в мире, однако это отнюдь не показатель силы, утверждает один из экспертов.

США официально объявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Эксперты ожидают, что между странами начнется новая гонка ядерных вооружений, как это было во времена холодной войны.

Президент России Владимир Путин поручил следить за созданием и местоположением американских ракет меньшей и средней дальности в ответ на объявление США о разработке новых ракет класса "земля-воздух".

Договор запрещал использование ракет с ядерными боеголовками с дальностью от 500 до 5500 км. США вышли из ядерного договора с Россией, заключенного во время холодной войны из-за "несоблюдения его условий российской стороной". На данный момент американцы сосредоточились на разработке мобильных систем неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования.

Мировой ядерный ландшафт

Статистика свидетельствует, что со времен холодной войны число ядерного оружия в мире значительно сократилось. Так, если в 1986 году всего насчитывалось около 70 300 единиц, то на сегодняшний день число ядерного оружия составляет 13 890 единиц.

В России самое большое количество ядерных боеголовок в мире. В настоящее время российский ядерный потенциал оценивается в 6500 ядерных зарядов, а американский - 6 185. Об этом сообщает Федерация американских ученых.

Третье место в ядерном рейтинге занимает Франция с 300 ядерными боеголовками. На вооружении Китая стоят 290 ядерных боевых частей, Великобритании - 215, Пакистана -150, Индии - 140, Израиля - 80, а Северной Кореи - 25 боеголовок.

Ядерное оружие включает в себя не только межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, но и гравитационные бомбы, которые сбрасываются с истребителей. Гравитационные бомбы считаются первым ядерным оружием в истории.

Ниже представлено краткое сравнение ядерного потенциала США и России:

Америка

1. LGM-30G Минитмен-3

Межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести ядерные боеголовки. Разработана компанией Boeing. Вес - 36 000 кг, скорость - 23 Маха. Дальность полета составляет 13 000 км, а максимальная высота полета - 1100 км.

2. UGM-133A Трайдент-2

Трехступенчатая баллистическая ракета, способная нести ядерные боеголовки. Она предназначена для запуска с атомных подводных ракетоносцев. Разработана компанией Lockheed Martin Space Systems. Стоимость одной ракеты составляет 30 миллионов долларов. Длина - 13 метров, вес - 59 тыс. кг. По мнению экспертов, UGM-133A Трайдент-2 является самой эффективной ракетой в арсенале США.

3. AGM-86B

Крылатая ракета, способная нести ядерные боеголовки. Стоимость одной подобной ракеты составляет примерно 1 миллион долларов. Стартовый вес ракеты - 1430 кг, а полная длина достигает 6 м. AGM-86B может запускаться со стратегического бомбардировщика B-52.

4. Ядерная бомба B61

Она является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Всего было выпущено 3000 бомб. Средний вес - 320 кг, а длина почти 4 м.

Россия

1. "Тополь-М"

Баллистическая ракета устанавливается на военное транспортное средство или в наземную шахту. Максимальная дальность полета - 11 000 км, а скорость - 22 Маха. Длина составляет 22 м, вес - 47 тыс. кг. "Тополь-М" может оснащаться ядерными боеголовками.

2. Р-36

Производство баллистических ракет Р-36 началось в 1980-е годы. Ракета запускается с наземных шахт. Она может нести ядерные боеголовки. Длина ракеты - 32 м, вес - 209 тыс. кг.

3. 9К720 "Искандер"

Российская ракетная система средней дальности, способная нести ядерные боеголовки. Ее разработка была одной из причин, побудивших США выйти из договора. Длина ракетной системы составляет 7 м, вес - 3800 кг, а дальность - 50-500 км.

4. "Царь-бомба"

Всего было создано две ядерные бомбы. Одна была взорвана на испытаниях, а другая все еще находится на вооружении российской армии. Ее вес составляет 27 тонн, а длина - 8 м.

Чьи ракеты "лучше"?

По мнению эксперта по ядерному оружию доктора Джеффри Льюиса, количество единиц ядерного оружия не является главным критерием, а заявления России о более мощном ядерном потенциале "почти наверняка не соответствуют действительности".

В интервью "Бизнес инсайдер" (Business Insider) Льюис сообщил, что руководители Объединенного стратегического командования ВС США, которые ответственны именно за ядерный потенциал, уже несколько десятилетий утверждают, что при необходимости выбирать между ядерным оружием США и РФ они выбрали бы свое.

По словам Льюиса, американский арсенал и правда не может "разрушить целые континенты", но зато лучше приспособлен для выполнения стратегических задач США. "Американские ракеты похожи скорее на автомобили "Феррари": красивые и разработанные для идеального решения задач на длительное время", - считает эксперт.

Он отметил, что русские любят разрабатывать ядерное оружие, которое нужно модернизировать каждые десять лет, пусть оно и эффективнее американского оружия.

Одно из отличий, на которые указал Льюис, заключается в том, что США предпочитают для базирования наземные шахты, в то время как русские предпочитают "ставить ракеты на грузовики", которые он назвал "дешевыми".

Американская ядерная триада широко известна в военной сфере. Она представляет собой три основные платформы для запуска ядерного оружия США: подводные лодки, наземные шахты и бомбардировщики.

"Мы любим точность. Идеальное ядерное оружие для США - крошечный ядерный заряд, который залетит прямо через окно и взорвет здание. А русские предпочитают запустить 10 боеголовок не только в здание, но и на весь город. Наглядным примером этого является российская воздушная кампания в Сирии", - сказал Льюис.