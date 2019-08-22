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22.08.2019
ТАСС

Источник: орбиту обсерватории "Спектр-РГ" 21 августа корректировать не будут

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Спектр-РГ
Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Следующее изменение орбиты запланировано на 21 октября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Коррекции орбиты космической обсерватории "Спектр-РГ", которая ранее планировалась на 21 августа, не будет. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Не будет коррекции, их достаточно. Посчитали, что третья не требуется", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, следующее изменение орбиты запланировано ориентировочно на 21 октября. Сейчас обсерватория находится в 1,5 млн км от Земли. В конце октября должна быть сформирована рабочая орбита аппарата.

В свою очередь другой источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что на 21 августа ранее была запланирована очередная коррекция перелетной орбиты. "Однако расчеты показали, что общие затраты топлива при проведении коррекций 21 августа и 21 октября и при проведении коррекции только 21 октября очень близки. Поэтому было принято решение от августовской отказаться", - подчеркнул собеседник агентства.

В разделе Роскосмоса об аппарате "Спектр-РГ" до сих пор отмечается, что третья коррекция орбиты пройдет 21 августа. Также Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter писал, что траекторию полета планируется корректировать на 11-е, 21-е и 41-е (21 августа) сутки полета.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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