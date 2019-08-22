По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"

Бригады ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" оснастили многофункциональными беспилотниками дальнего радиуса действия "Орлан-10" и квадрокоптерами. Теперь ракетчики смогут эффективнее обнаруживать и поражать цели. Дроны также дополнительно защитят комплексы от диверсантов. По мнению экспертов, использование беспилотной авиации сделает ракетные подразделения более автономными и практически неуязвимыми для противника.

Бригады ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" оснастили многофункциональными беспилотниками дальнего радиуса действия "Орлан-10" и квадрокоптерами. Теперь ракетчики смогут эффективнее обнаруживать и поражать цели. Дроны также дополнительно защитят комплексы от диверсантов. По мнению экспертов, использование беспилотной авиации сделает ракетные подразделения более автономными и практически неуязвимыми для противника.

Принципиальное решение о формировании беспилотных подразделений в ракетных бригадах было принято в начале года, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Первый опыт применения квадрокоптеров в ракетных войсках военные получили на недавно прошедших в Забайкалье учениях. В ходе маневров операторы беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) обеспечивали действия ракетной бригады Восточного военного округа: мониторили местность в районе передвижения "Искандеров", искали подходящие площадки для оборудования огневых позиций.

БПЛА выполняют разные задачи. "Орланы" позволяют самостоятельно находить цели на поле боя и наводить на них ракетные системы в режиме реального времени. У квадрокоптеров — защитная функция. Они сопровождают колонны на марше и на боевых позициях, высматривая вражеских диверсантов с помощью оптики. Кроме того, данные аппараты оснащены системами, обнаруживающими радиоэлектронное излучение.

— С "Орланами" есть небольшая проблема, потому что у них дальность гораздо меньше, чем у "Искандеров" (120 км и 500 км соответственно), — рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров. — Тем не менее в радиусе их действия командиры ракетных бригад смогут мониторить цель в течение длительного времени и производить пуск именно тогда, когда это принесет максимальный эффект. Более того, они смогут отслеживать результаты своей работы.

Раньше у ракетных соединений не было своих разведывательных органов, и всю информацию о целях они получали от вышестоящих штабов. Самостоятельно действовать они не могли. Благодаря беспилотникам командиры подразделений "Искандеров" станут более автономными. Наличие собственных средств разведки также сократит время на принятие решений и выполнение боевой задачи.

— Что касается коптеров, то они пригодятся для охраны мест дислокации и районов развертывания как в мирное, так и в военное время, — пояснил "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. — Они позволяют меньшими силами и куда более эффективно обеспечивать безопасность установок. Оператор коптера может увидеть гораздо больше, чем стоящий на посту солдат из боевого охранения. Пока БПЛА работает, у вражеских диверсантов практически нет шансов скрытно подобраться к комплексам.

Разработанные в Санкт-Петербурге дроны "Орлан-10" относятся к классу средних БПЛА с радиусом действия до 120 км. Беспилотник способен находиться в воздухе 14 часов и подниматься на высоту 5 тыс. м. Всё это время он может передавать видеокартинку в режиме онлайн. Машина достаточно легкая: взлетная масса составляет около 14 кг, полезная нагрузка — до 5 кг. Это позволяет оборудовать дроны несколькими видеокамерами высокого разрешения, способными работать в любое время суток.

В многофункциональный беспилотный комплекс входит несколько БПЛА, станции анализа и обработки информации, а также автоматизированная система управления (АСУ).

При разведке "Орланы" преимущественно применяют группами по две-три машины. Один из аппаратов ведет разведку на высоте 1–1,5 км, второй, находясь чуть выше, несет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подавляет электронику противника, третий, поднявшись на 4,5–5 км, ретранслирует видео обстановки на базу.

Ранее "Известия" сообщали, что в ближайшие годы квадрокоптеры появятся в дивизиях и бригадах Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также у спецназовцев и морских пехотинцев. Согласно планам военного ведомства, один из взводов в каждой роте беспилотников будет укомплектован именно мини-БПЛА.

Коптеры особенно эффективны при разведке в городской застройке — они могут зависать, маневрировать в узких улицах, среди завалов и т.д. Со временем мини-беспилотники получат и огневые возможности — сейчас для них разрабатывают миниатюрные бомбы.

Дроны, как боевое оружие, в последние годы активно применяли боевики в Сирии и Ираке. Российские военные даже прозвали их "джихад-авиацией". На счету таких изделий, оснащенных импровизированными бомбами, несколько десятков подбитых сирийских танков и боевых машин. Беспилотники атаковали и российских военных инженеров, наводивших переправы через Евфрат, но сорвать выполнение задачи им не удалось.

Замглавы Государственного центра беспилотной авиации подполковник Андрей Лайковский в интервью "Известиям" рассказывал, что в Сирии российские войска впервые столкнулись с массированным применением таких малых беспилотных аппаратов. Наши специалисты подробно изучили опыт их применения на поле боя и приступили к разработке системы борьбы с новой угрозой. В то же время квадрокоптеры было решено поставить на службу в армии РФ.