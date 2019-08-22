Ядерный "Буревестник" подчинится российской "Мертвой руке"

Советско-российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" (на Западе известен как Dead Hand — "Мертвая рука") мог бы отдавать команды низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник", пишет в "Известиях" военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его мнению, "Буревестник" является "почти идеальным оружием возмездия, которое даже в случае поражения средствами ПВО [противовоздушной обороны] противника будет заражать местность остатками своих энергетических установок".

"Ракета с неограниченной дальностью может длительное время находиться в зоне ожидания приказа и в случае создания системы перенацеливания наносить удар по широчайшему спектру целей", — уверен автор.

Корнев уверен, что конструктивно "Буревестник" имеет твердотопливные стартовые двигатели, а в качестве маршевой силовой установки — воздушно-реактивный двигатель (ВРД) с ядерным реактором, который "выполняет роль камеры сгорания и нагревает рабочее тело — воздух".

В августе американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин заявили, что США необходим собственный аналог "Периметра".