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22.08.2019
Интерфакс-АВН

Иран вскоре продолжит сокращение обязательств по СВПД - Зариф

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Архивное фото
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Дубай. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Следующий этап отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) последует через несколько недель, заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Следующее сокращение (обязательств - ИФ) последует через несколько недель, оно будет включать в себя те обязательства, которые мы добровольно выполняли ранее. Ни одно из них (сокращений - ИФ) не будет нарушать международное право", - заявил Зариф в интервью американскому телеканалу NBC.

"США пытаются не допустить продажу нефти и покупку товаров, которые нам нужны. Мы не позволим нашему населению голодать, мы не позволим нашему населению погибнуть от нехватки лекарств, мы продолжим покупать эти лекарства любым путем и продолжим экспорт нефти любым способом", - сказал он.

По словам Зарифа, США ответственны за все то, что происходит в настоящее время в регионе и являются "источником нестабильности" для Ирана.

Глава МИД Ирана считает, что США настроены несерьезно по отношению к Тегерану и ведению переговоров с представителями страны, о чем говорит их выход из СВПД.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД. США также восстановили жесткие санкции против Ирана, и с тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.

В ответ на санкции США в Тегеране объявили, что иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов.

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Иран
США
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