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22.08.2019
Интерфакс-АВН

Спецназовцы Израиля и США отработали на учениях освобождение захваченного судна

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ВС США
ВС США.
Источник изображения: gazeta.ru

Иерусалим. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Силы специального назначения ВМС Израиля "Шайетет 13" и спецназ США провели совместные учения, сообщает во вторник издание "Джерузалем пост" со ссылкой на израильских военных.

Учения "Благородная Роза" (Noble Rose) состоялись еще на прошлой неделе, и в ходе них военные двух стран отработали различные сценарии освобождения захваченного и угнанного судна, а также эвакуации военнослужащих с вражеской территории.

В рамках маневров военные провели тренировки по десантированию на судно на парашютах после прыжка с самолета, по спуску на палубу на тросах, по подъему на судно из воды. Также военные упражнялись в стрельбе из снайперского оружия и в эвакуации раненых с поля боя.

"Джерузалем пост" отмечает, что Израиль обнародовал информацию об учениях на фоне роста напряженности в акватории Персидского залива и создания США коалиции по защите морских путей в регионе.

Однако, уточняет "Джерузалем пост", высокопоставленный представитель израильских военных заверил, что учения были запланированы еще более года назад, и что они являются частью ежегодных тренировочных мероприятий.

"Учения "Благородная Роза 2019" - еще одно свидетельство глубокого сотрудничества между армией обороны Израиля и армией США, как на уровне рядового состава, так и на командном уровне", - цитирует его слова газета.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В итоге власти Гибралтара отпустили танкер.

В свою очередь США предложили ряду стран создать коалицию после задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

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