Ядерные проекты Великобритании под угрозой - не хватает сварщиков

Brexit по­ста­вит под угрозу план Бри­та­нии по ожив­ле­нию ста­ре­ю­щей ин­фра­струк­ту­ры ядер­ной энер­ге­ти­ки с неожи­дан­ной сто­ро­ны. Ока­зы­ва­ет­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии ка­та­стро­фи­че­ски не хва­та­ет свар­щи­ков, а после выхода из ЕС си­ту­а­ция усу­гу­бит­ся до такой сте­пе­ни, что стро­и­тель­ство и ремонт объ­ек­тов ядер­ной энер­ге­ти­ки при­дет­ся оста­но­вить.

Ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных ра­бо­чих в Ве­ли­ко­бри­та­нии не хва­та­ло в те­че­ние многих лет и по мере стро­и­тель­ства новых ядер­ных про­ек­тов их ста­но­ви­лось все меньше и меньше. По данным ми­гра­ци­он­но­го Кон­суль­та­тив­но­го ко­ми­те­та, ко­то­рый ведет список про­фес­сий с нехват­кой ра­бо­чих, около 13% бри­тан­ских свар­щи­ков при­ез­жа­ют из других стран Ев­ро­пей­ской эко­но­ми­че­ской зоны.

Без этих до­пол­ни­тель­ных ра­бот­ни­ков, будет слож­нее и дороже стро­ить и экс­плу­а­ти­ро­вать мно­го­мил­ли­ард­ные атом­ные стан­ции, ко­то­рые имеют ре­ша­ю­щее зна­че­ние для цели Ве­ли­ко­бри­та­нии по про­из­вод­ству ну­ле­вых вы­бро­сов уг­ле­ро­да к 2050 году. Стресс уже оче­ви­ден при стро­и­тель­стве про­ек­та Hinkley Point за 24$ млрд. Это един­ствен­ная атом­ная стан­ция ко­то­рая стро­ит­ся в на­сто­я­щее время в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

” Хинкли тре­бу­ет боль­шо­го ко­ли­че­ства свар­щи­ков", - сказал Питер Хаслам, ко­то­рый ушел в от­став­ку в пят­ни­цу в ка­че­стве главы по­ли­ти­ки Ас­со­ци­а­ции атом­ной про­мыш­лен­но­сти. - Они из Европы. Нам нужно, чтобы эти люди имели легкий доступ к Ве­ли­ко­бри­та­нию.”

Ядер­ная энер­ге­ти­ка со­став­ля­ет при­мер­но пятую часть бри­тан­ской элек­тро­энер­гии, и боль­шин­ство этих элек­тро­стан­ций ста­ре­ют и за­кро­ют­ся в сле­ду­ю­щем де­ся­ти­ле­тии. Даже с при­зы­вом пре­мьер-ми­ни­стра Бориса Джон­со­на к “ядер­но­му ре­нес­сан­су” за­ме­нить их будет непро­сто. Хинкли-Пойнт EDF все еще стро­ит­ся и не будет про­из­во­дить элек­три­че­ство в те­че­ние как ми­ни­мум шести лет.

Стро­и­тель­ство новых блоков в Хинкли-Пойнт пока про­дол­жа­ет­ся по гра­фи­ку. В то время как пар­ла­мент про­дол­жа­ет об­суж­дать ре­зуль­та­ты Brexit, EDF го­во­рит, что ведет плот­ные пе­ре­го­во­ры с пра­ви­тель­ством Ве­ли­ко­бри­та­нии о по­след­стви­ях для своей ра­бо­чей силы.

Такое пред­при­я­тие, как Hinkley Point, тре­бу­ет не менее 500 свар­щи­ков, из ко­то­рых около 75 должны быть самыми вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ны­ми, сказал Гай Хей­зл­херст, ди­рек­тор по кадрам в EDF.

Про­бле­ма вы­хо­дит за рамки Brexit. Многие из ра­бот­ни­ков, ко­то­рые имели эти навыки, вышли на пенсию, а мо­ло­дые ра­бот­ни­ки не хотят идти в эту про­фес­сию.

"Ве­ли­ко­бри­та­ния имеет дело с го­раз­до более ши­ро­кой нехват­кой опыт­ных ра­бо­чих во всех об­ла­стях”, - сказал Эндрю Ко­к­рофт, пред­ста­ви­тель EDF. "Даже если бы Брек­си­та не было, все равно была бы нехват­ка свар­щи­ков. Это усу­губ­ля­ет про­бле­му.”

Чтобы решить эту про­бле­му, EDF тратит мил­ли­о­ны на под­го­тов­ку новых ра­бо­чих ра­бо­чих. Ком­па­ния фи­нан­си­ру­ет со­зда­ние сва­роч­но­го ПТУ на сумму свыше 15 мил­ли­о­нов фунтов стер­лин­гов. Для тех, кто но­ви­чок в сварке, обу­че­ние может занять около трех лет, чтобы до­стичь вы­со­ко­го уровня, необ­хо­ди­мо­го для работы над слож­ным ядер­ным про­ек­том.