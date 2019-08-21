Ядерные проекты Великобритании под угрозой - не хватает сварщиков
Brexit поставит под угрозу план Британии по оживлению стареющей инфраструктуры ядерной энергетики с неожиданной стороны. Оказывается в Великобритании катастрофически не хватает сварщиков, а после выхода из ЕС ситуация усугубится до такой степени, что строительство и ремонт объектов ядерной энергетики придется остановить.
Квалифицированных рабочих в Великобритании не хватало в течение многих лет и по мере строительства новых ядерных проектов их становилось все меньше и меньше. По данным миграционного Консультативного комитета, который ведет список профессий с нехваткой рабочих, около 13% британских сварщиков приезжают из других стран Европейской экономической зоны.
Без этих дополнительных работников, будет сложнее и дороже строить и эксплуатировать многомиллиардные атомные станции, которые имеют решающее значение для цели Великобритании по производству нулевых выбросов углерода к 2050 году. Стресс уже очевиден при строительстве проекта Hinkley Point за 24$ млрд. Это единственная атомная станция которая строится в настоящее время в Великобритании.
” Хинкли требует большого количества сварщиков", - сказал Питер Хаслам, который ушел в отставку в пятницу в качестве главы политики Ассоциации атомной промышленности. - Они из Европы. Нам нужно, чтобы эти люди имели легкий доступ к Великобританию.”
Ядерная энергетика составляет примерно пятую часть британской электроэнергии, и большинство этих электростанций стареют и закроются в следующем десятилетии. Даже с призывом премьер-министра Бориса Джонсона к “ядерному ренессансу” заменить их будет непросто. Хинкли-Пойнт EDF все еще строится и не будет производить электричество в течение как минимум шести лет.
Строительство новых блоков в Хинкли-Пойнт пока продолжается по графику. В то время как парламент продолжает обсуждать результаты Brexit, EDF говорит, что ведет плотные переговоры с правительством Великобритании о последствиях для своей рабочей силы.
Такое предприятие, как Hinkley Point, требует не менее 500 сварщиков, из которых около 75 должны быть самыми высококвалифицированными, сказал Гай Хейзлхерст, директор по кадрам в EDF.
Проблема выходит за рамки Brexit. Многие из работников, которые имели эти навыки, вышли на пенсию, а молодые работники не хотят идти в эту профессию.
"Великобритания имеет дело с гораздо более широкой нехваткой опытных рабочих во всех областях”, - сказал Эндрю Кокрофт, представитель EDF. "Даже если бы Брексита не было, все равно была бы нехватка сварщиков. Это усугубляет проблему.”
Чтобы решить эту проблему, EDF тратит миллионы на подготовку новых рабочих рабочих. Компания финансирует создание сварочного ПТУ на сумму свыше 15 миллионов фунтов стерлингов. Для тех, кто новичок в сварке, обучение может занять около трех лет, чтобы достичь высокого уровня, необходимого для работы над сложным ядерным проектом.
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