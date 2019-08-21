"Королева пехоты". БМП-3 окажется не по зубам снарядам противника

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение управляемых и неуправляемых снарядов, маневренность, универсальность и огневая мощь — модернизированные российские боевые машины пехоты БМП-3 получат системы активной защиты, которые сегодня ставят на танки. Эффективность применения и выживаемость этих машин на поле боя увеличатся в разы. О перспективах обновленной БМП-3 — в материале РИА Новости.

Алюминиевый "танк"

БМП-3, поступившая на вооружение советской армии в 1987-м, признана одной из лучших машин в мире в своем классе. Конструкторам удалось совместить огневую мощь, мобильность и защищенность. БМП-3 универсальна и подходит для различных войсковых подразделений и боевых задач. В распоряжении российских военных сегодня порядка 500 таких машин. Активно закупают их и другие страны, в том числе Ирак, Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты.

В базе машина вооружена 100-миллиметровым орудием — установкой для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-миллиметровой автоматической пушкой. Три 7,62-миллиметровых пулемета: два курсовых размещены в корпусе, еще один — спаренный с пушками — в башне. Благодаря стабилизаторам стрельбы эффективный огонь можно вести даже с воды. Управляют БМП трое членов экипажа, десантный отсек вмещает до семи бойцов.

Боевая машина пехоты БМП-3, которую доставили в Москву с полигона Алабино для участия в параде Победы на Красной площади 9 мая Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

При работе над БМП-3 конструкторы учли опыт использования БМП-1 и БМП-2 в ходе войны в Афганистане. Этим машинам критически не хватало защищенности — они были очень уязвимы не только перед гранатометами, но и крупнокалиберными пулеметами моджахедов. После многочисленных потерь легкой бронетехники большинство БМП в Афганистане усилили дополнительной защитой — бронелистами и экранами для прикрытия ходовой части, что сохранило жизнь многим советским солдатам.

Советские солдаты возле БМП-1 в Афганистане. 8 января 1980 Источник изображения: © AP Photo / Lipchitz

К БМП третьего поколения предъявили более жесткие требования. Машина должна была располагать круговой защитой от крупнокалиберных пулеметов и лобовой броней, способной выдержать прямое попадание 30-миллиметровых снарядов с дистанции в несколько сотен метров. Эти задачи конструкторы успешно решили. БПМ стала больше и тяжелее, обрела более мощную броню. При этом для снижения массы вместо стали использовали алюминий.

Впрочем, над повышением защищенности специалисты работают до сих пор. Так, согласно информации госкорпорации "Ростех", разрабатывается система защиты от баллистических средств поражения, боеприпасов ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, станковых гранатометов СПГ-9, изучаются возможности усиления пассивной защиты.

Кроме того, в ближайшее время бронемашина получит новые системы активной защиты. Тогда снаряды противника не смогут даже долететь до БМП, а будут уничтожены на расстоянии. По словам разработчиков, такие средства повысят живучесть бронетехники более чем в три раза.

Репетиция парада Победы на полигоне в Алабино Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Новая тактика

Примечательно, что до последнего времени активной защитой преимущественно оснащались полноразмерные танки. Это, по мнению экспертов, связано с тактикой ведения боевых действий.

"Танки наступают первыми, — пояснил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Согласно боевому уставу, сначала идет боевая линия танков, затем в четырехстах метрах — БМП. Если в спешенном боевом порядке, то сначала танки, в четырехстах метрах — пехота и дальше — БМП. Оснащение БМП системами активной защиты, видимо, связано с тем, что в современных локальных боевых конфликтах такой правильный порядок применяется очень редко. Бои идут на пересеченной местности, в городах, где БМП зачастую оказываются под огнем противотанковых средств противника".

Напомним, для БМП-3 уже разработан вариант наиболее известного российского комплекса активной защиты "Арена". Принцип его действия заключается в том, что многофункциональная радиолокационная станция, установленная на корпусе бронемашины, сканирует пространство в заданном секторе. При обнаружении приближающегося снаряда система прицеливается и стреляет специальными защитными боеприпасами. Все это происходит в полностью автоматическом режиме, в любых погодных условиях — экипажу нужно только вовремя включить систему.

Основной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Но есть ограничения. В частности, осколки защитных снарядов могут зацепить пехоту, если солдаты находятся вблизи бронетехники. Разработчики "Арены" утверждают, что опасная зона — 20-30 метров, при этом для самой БМП система угрозы не представляет.

"Арена" способна сыграть негативную роль, — отметил Мураховский. — Поэтому, как правило, машины, оборудованные такими комплексами, действуют вне спешенного боевого порядка, а на некотором удалении".

Танки Т-72 Б во время учений "Запад-2017" Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Невидимый щит

В госкорпорации "Ростех" не уточнили тип новой системы активной защиты для БМП-3, сославшись на секретность. Будет ли это модернизированная "Арена", либо совершенно новая разработка — неизвестно. Отметим, что российские конструкторы уже создали новое поколение комплекса активной защиты "Афганит", в первую очередь предназначенного для новейших танков семейства "Армата".

"Афганит" — универсальный комплекс защиты, — говорит Мураховский. — На военных парадах мы видели его и на "Армате", и на "Курганце", и на "Бумеранге". Ничто не препятствует его установке на боевые машины предыдущего поколения".

Танк Т-14 "Армата" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Комплекс "Афганит" либо физически уничтожает цели, либо просто выводит их из строя. Радиооптический радар системы состоит из четырех активных фазированных антенных решеток, предупреждающих о приближающихся снарядах. Радары могут засекать снаряды с наземных и воздушных носителей. Система радиоэлектронного подавления сбивает траекторию ракет — с помощью блокирования лазеров и радаров и дымовой завесы. "Афганит" способен задействовать и роботизированную пулеметную установку для поражения подлетающих боеприпасов.

Вполне возможно, что БМП-3 оснастят как раз "Афганитом". Препятствием может стать разве что цена комплекса — сложная и высокотехнологичная система довольно дорогая в производстве.

Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг" Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Отметим, что, в отличие от иностранных коллег, отечественные конструкторы занялись комплексами активной защиты в 70-е годы прошлого века и успели уйти далеко вперед. Западные оружейники вплотную приступили к аналогичным разработкам лишь в начале 2000-х. Особенно преуспели в этом израильские инженеры, создавшие комплекс защиты танков Trophy.

Эта система функционирует примерно по тому же принципу, что и российские КАЗ. Сильная сторона — они безопаснее для пехоты. "Осколочное воздействие здесь резко снижено, — говорит Мураховский. — В Trophy применяется не осколочное поражение подлетающих противотанковых боеприпасов, а так называемая матрица ударных ядер. Но такой комплекс активной защиты, как "Трофи", не работает по бронебойным подкалиберным снарядам — только по низкоскоростным боеприпасам, типа ПТУРов и реактивных противотанковых гранат. "Афганит", в отличие от израильской разработки, поражает все типы боеприпасов ".

Последствия попаданий бронебойных снарядов в боковую проекцию танка Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Удобная платформа

БМП-3 полюбилась военным и даже получила прозвище "королева пехоты". Модернизационный потенциал не исчерпан, и, несмотря на тридцатилетнюю карьеру, машину, очевидно, ждет большое будущее в российской армии. Об этом говорит то, что разработчики предлагают военным сразу несколько вариантов модернизации.

В одном из них конструкторы подошли к изменению конструкции машины кардинально. Так, несколько лет назад была представлена модификация БМП-3М "Драгун". От базовой модели отличается внутренней компоновкой — двигатель перенесен в переднюю часть машины, а десантное отделение оснащено аппарелью. Башня — необитаемая, все агрегаты управления спрятаны внутри корпуса.

Боевая машина пехоты БМП-3 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

В "Драгуне" экипаж и десант сидят за двигателем, их выживаемость при фронтальном попадании противотанковым снарядом существенно выше. Аппарель позволяет быстрее десантироваться и грузиться в машину.

Еще одна модификация предполагает усиление огневой мощи. Для Сухопутных войск разработан целый зенитный артиллерийский комплекс на базе БМП-3, получивший название "Деривация-СВ". Испытания завершатся в 2020-м. Комплекс представляет собой необитаемый боевой модуль с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров. Это мощное орудие может уничтожать воздушные и наземные цели, применяться в качестве средства прикрытия и поддержки войск.