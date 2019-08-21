Суд взыскал с Минобороны 6,7 миллиарда рублей за ремонт атомной подлодки

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску центра судоремонта "Звездочка" (Архангельская область) взыскал с министерства обороны России более 6,7 миллиарда рублей, следует из опубликованного решения суда.

"Звездочка" в своем иске потребовала взыскать около 6,8 миллиарда рублей долга по госконтракту от 26 января 2004 года на ремонт и глубокую модернизацию атомной подлодки "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин"). Суд одновременно рассматривал встречный иск Минобороны о взыскании со "Звездочки" неустойки по этому контракту в размере более 792 миллионов рублей.

Арбитраж Москвы полностью удовлетворил иск судоремонтников и частично – встречные требования оборонного ведомства, взыскав со "Звездочки" около 32 миллионов рублей. После зачета встречных требований суд обязал оборонное ведомство выплатить предприятию более 6,7 миллиарда рублей.

"Звездочка" уже требовала взыскать с Минобороны около 6,8 миллиарда рублей в иске, поданном в арбитраж Москвы в октябре 2017 года. Из материалов того дела известно, что стороны условились о выполнении работ в два этапа - ремонт и модернизация (за 22,8 миллиарда рублей) и государственные испытания (22,8 миллиона рублей). Предприятие получило авансовые платежи в размере более 16 миллиардов рублей и в иске требовало выплатить недостающие 6,8 миллиарда.

Суды трех инстанций отказали центру судоремонта. Арбитраж Москвы, в частности, пришел к выводу, что в соответствии с согласованным сторонами порядком оплаты работ момент оплаты, определенный контрактом, еще не наступил, так как не были согласованы результаты испытаний. Верховный суд РФ в октябре 2018 года отказал "Звездочке" в пересмотре дела.

Пресс-служба "Звездочки" в декабре 2016 года сообщала, что предприятие передало Военно-морскому флоту РФ АПЛ "Подмосковье" после завершения ремонта. АПЛ "Подмосковье" находилась на ремонте с 1999 года. По данным из открытых источников, на подлодке шли работы по ее переоборудованию в носитель глубоководного аппарата. "Звездочка" входит в Объединенную судостроительную корпорацию.