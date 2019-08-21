Войти
21.08.2019
РИА Новости

Суд взыскал с Минобороны 6,7 миллиарда рублей за ремонт атомной подлодки

505
0
0
Молоток судьи
Молоток судьи.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску центра судоремонта "Звездочка" (Архангельская область) взыскал с министерства обороны России более 6,7 миллиарда рублей, следует из опубликованного решения суда.

"Звездочка" в своем иске потребовала взыскать около 6,8 миллиарда рублей долга по госконтракту от 26 января 2004 года на ремонт и глубокую модернизацию атомной подлодки "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин"). Суд одновременно рассматривал встречный иск Минобороны о взыскании со "Звездочки" неустойки по этому контракту в размере более 792 миллионов рублей.

Арбитраж Москвы полностью удовлетворил иск судоремонтников и частично – встречные требования оборонного ведомства, взыскав со "Звездочки" около 32 миллионов рублей. После зачета встречных требований суд обязал оборонное ведомство выплатить предприятию более 6,7 миллиарда рублей.

"Звездочка" уже требовала взыскать с Минобороны около 6,8 миллиарда рублей в иске, поданном в арбитраж Москвы в октябре 2017 года. Из материалов того дела известно, что стороны условились о выполнении работ в два этапа - ремонт и модернизация (за 22,8 миллиарда рублей) и государственные испытания (22,8 миллиона рублей). Предприятие получило авансовые платежи в размере более 16 миллиардов рублей и в иске требовало выплатить недостающие 6,8 миллиарда.

Суды трех инстанций отказали центру судоремонта. Арбитраж Москвы, в частности, пришел к выводу, что в соответствии с согласованным сторонами порядком оплаты работ момент оплаты, определенный контрактом, еще не наступил, так как не были согласованы результаты испытаний. Верховный суд РФ в октябре 2018 года отказал "Звездочке" в пересмотре дела.

Пресс-служба "Звездочки" в декабре 2016 года сообщала, что предприятие передало Военно-морскому флоту РФ АПЛ "Подмосковье" после завершения ремонта. АПЛ "Подмосковье" находилась на ремонте с 1999 года. По данным из открытых источников, на подлодке шли работы по ее переоборудованию в носитель глубоководного аппарата. "Звездочка" входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
Похожие новости
11.02.2019
"Звездочка" снова подала иск к Минобороны на 6,8 миллиарда рублей
15.11.2016
Атомную подлодку "Подмосковье" передадут ВМФ в декабре 2016 года
25.10.2016
Завершилась модернизация атомной подлодки "Подмосковье", длившаяся 16 лет
13.08.2015
Атомная подводная лодка "Подмосковье" выведена из эллинга
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.