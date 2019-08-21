Робот "Федор" может поднимать до 50 кг веса одной рукой

Робот "Федор" способен поднимать до 50 кг веса одной рукой. Об этом он рассказал в своем Instagram, в котором размещаются публикации от первого лица.

"Иногда у меня спрашивают: насколько я сильный? Ну... бывают роботы и посильнее. А бывают послабее: одной рукой могу поднять до 50 кг", — говорится в сообщении.

В своем профиле робот "Федор" рассказывает о технических характеристиках и о происходящих с ним событиях. К примеру, в одной из публикаций сообщалось, что на каждом сгибе его каркаса установлен 12-битный датчик углового положения, что позволяет измерять относительные углы поворота с точностью до 0,1 градуса.

18 августа стали известны подробности программы полета робота "Федора" на МКС, куда он отправится 22 августа на корабле "Союз МС-14" с космодрома Байконур. Стыковка к МКС запланирована на 24 августа.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.