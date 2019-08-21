Миф о непобедимости: в чем слабость армии США

Почему военное господство США - лишь предположение

Соединенные Штаты побеждают, как правило, слабых или измученных врагов, а затем вспоминают о себе как чемпионах мира по военным действиям. Победы США в большинстве случаев обусловлены или подавляющим превосходством в силах и средствах, или неоспоримыми преимуществами в технологиях, считает профессор университета Джорджа Вашингтона, решивший развеять "миф о военном господстве Вашингтона".

Одно из распространенных убеждений сегодня состоит в том, что Соединенные Штаты Америки в течение десятилетий обладали превосходством в конвенциональных вооружениях, с помощью которых была возможна победа над любым противником в конфликте только с применением обычных средств поражения. Однако предположение об историческом военном господстве США, часто принимаемое как факт, почти полностью не подкреплено какими-либо значимыми доказательствами, отмечает представитель сухопутных войск Национальной гвардии США и участник Форума оборонных предпринимателей Джастин Линч (Justin Lynch) в своем материале "Миф об американском военном господстве", опубликованном на американском портале Warontherocks.com.

Несмотря на то, что вооруженные силы США, несомненно, сильны, доминирование не может быть измерено расходами на оборону или даже обучением личного состава, убежден Джастин Линч. Поскольку американское военное господство - предположение, а не факт, власти США должны подвергнуть сомнению его обоснованность и его важность для политики и стратегии.

Ложные утверждения

Повествования о триумфе в двух мировых войнах, впечатляющей победе в первой войне в Персидском заливе и быстрых вторжениях в Ирак и Афганистан - все это подтверждает веру американцев в то, что на протяжении XX-го века и в начале XXI-го века Соединенные Штаты были неизбежным победителем, в то время как их враги были достаточно смелы или, возможно, достаточно глупы, чтобы встретиться с вооруженными силами США в конфликте с применением только обычных средств поражения.

Однако при ближайшем рассмотрении история не дает очевидного подтверждения американского военного господства, считает Джастин Линч.

Соединенные Штаты играли весьма важную роль в Первой и Второй мировых войнах, но не были основным комбатантом, участвуя в крупных коалициях, которые включали другие мощные государства.

Во время Первой мировой войны американские военные изменили соотношение сил, сражавшихся против Германии, но не доминировали и не имели военной или промышленной мощи, чтобы господствовать на Западном фронте. Французские, британские и российские военные несли значительно более тяжкое бремя.

История об американских усилиях часто не учитывает вклад в победу других народов. Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты играли важную роль в Северной Африке, Италии, Франции и на Тихом океане, но Советский Союз уничтожил большую часть нацистских вооруженных сил и разбил в ходе Маньчжурской операции Квантунскую армию, самый сильный компонент сухопутных войск Японии, пишет Линч.

1950-1970-е годы реже изображаются в США как период военного господства. Корейская война и вовсе упоминается редко. Обычно рассказываются истории о китайской тактике так называемых "человеческих волн", которая воспринимается обычным обывателем как закидывание врага трупами и массовый бег на его пулеметы.

Борьба Соединенных Штатов за достижение своих целей во Вьетнаме обычно описывается как темная полоса в яркой истории армии и флота. Вместо реального описания хода военных действий, Вьетнам часто является неким параллельным повествованием об опасностях и разочарованиях в борьбе с нетрадиционными силами.

Тем не менее, на основе выводов, сделанных из вьетнамской войны, в вооруженных силах США были проведены реформы технологического, доктринального и оперативного характера, и на выходе получились армия и флот, которые сражались в первой войне в Персидском заливе.

Первая война в Персидском заливе полностью уничтожила сомнения, которые породили конфликты в Корее и во Вьетнаме. В ходе боевых действий Кувейте и Ираке успех вооруженных сил Соединенных Штатов и их союзников превзошел все ожидания. США с минимальными потерями разгромили армию Саддама Хусейна. Президент Джордж Буш объявил, что для армии Соединенных Штатов вьетнамский синдром навсегда остался в прошлом.

К сожалению, первая война в Персидском заливе не была однозначным показателем американской военной мощи, полагает Джастин Линч. Конфликт проходил при полном превосходстве военно-экономического потенциала Соединенных Штатов и их союзников над Ираком.

Иракские бойцы сражались в основном на открытой местности, где американские военные могли использовать свои технологии гораздо эффективнее, чем в городах или лесах. Соединенные Штаты возглавили огромную коалицию против гораздо меньших иракских вооруженных сил, которые были в относительно плохом состоянии после долгой войны с Ираном.

Однако военные и политические лидеры США часто изображают этот конфликт как однозначную революцию в военном деле и новую эру военного господства Америки.

Те же самые факторы действовали во время вторжений ВС США в Афганистан и Ирак в 2001 и 2003 годах.

Со времени окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты ни разу не сражались с хорошо обученной и обеспеченной современными вооружением и военной техникой армией. Америка вела боевые действия против Северной Кореи, Китая, Северного Вьетнама, Ливии, Ирана, Панамы, Ирака, группировок на Балканах и талибов, "Исламского государства" (запрещенная в России организация) и многих других повстанческих формирований.

Во время этих конфликтов Соединенные Штаты показали хорошие результаты против гораздо более слабых сил, но имеют спорные итоги даже против умеренно сильных противников.

Военное господство?

Еще один весомый аргумент в этом вопросе - расходы на оборону.

В 2016 году США потратили на оборону 596 миллиардов долларов, что на 19 миллиардов долларов больше, чем траты на оборону семи следующих наиболее развитых стран. Мало кто, если его прямо спросить, будет утверждать, что лучшее финансирование гарантирует военную победу.

Несмотря на это, американский военный бюджет по-прежнему служит источником уверенности как для политиков, так и для американского народа, который полагает, что более высокие расходы на оборону ведут к повышению эффективности вооруженных сил.

В то же время военный эксперт Стивен Биддл отмечает, что тактическое мастерство значительно важнее, чем большие расходы на оборону, и не связано с ними напрямую.

Оперативное и стратегическое мастерство еще менее связано с расходами на оборону. Также сложно сравнивать американские военные расходы с тратами других государств, поскольку Соединенные Штаты используют непропорционально большие суммы на расходы на персонал.

Более обоснованной причиной американской уверенности является очень качественная боевая и оперативная подготовка американских военных. Исследования, проведенные в США после войны в Персидском заливе, утверждают: "Реалистичность и интенсивность тренировок в центрах боевой подготовки, похоже, хорошо подготовили солдат к реальным боевым действиям".

Несмотря на все их преимущества, даже сложные учения не являются верным рецептом успеха, считает Джастин Линч. Чтобы воспользоваться преимуществами обучения, военные должны предсказать, каким будет бой в будущем, а это, общеизвестно, трудная и плохо прогнозируемая задача. Ценность обучения может быть реально измерена только по боевой эффективности, а боевая эффективность в будущих сражениях не может быть измерена заранее.

Однако нельзя сказать, что вооруженные силы США не сильны. Многочисленные, хорошо оснащенные армия, авиация и флот, способные проецировать военную мощь по всему миру - не многие государства решатся с этим соперничать, резюмирует автор.

Эффект самоуверенности

В некотором смысле военное господство в конвенциональных вооружениях все еще является ценным понятием в ядерный век. Соединенные Штаты и другие страны ведут боевые действия и будут продолжать сражаться с неядерными государствами в конфликтах низкой интенсивности.

В этом контексте доминирование все еще является значимой, хотя и несколько нереалистичной концепцией. Другими словами, ядерное оружие серьезно подрывает концепцию военного господства. Если Соединенные Штаты не могут гарантировать военную победу против противников, которые могут использовать ядерное оружие против американских войск и городов, то они не могут претендовать на господство.

Однако военный бюджет и боевая подготовка не могут гарантировать военное господство, а американская история не дает никаких доказательств того, что оно когда-либо существовало.

"Со многими тезисами автора можно согласиться", - пояснил "Газете.Ru" экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, США если и побеждали в войнах XX-го века, то отнюдь не за счет новаций в стратегии, оперативном искусстве и тактике.

"Равные по силам и возможностям американским вооруженным силам сегодня армии только двух стран - России и Китая. Последний через 15-20 лет вообще будет претендовать на первую армию мира. А разбить Муамара Каддафи или Саддама Хусейна (да еще и в составе коалиции войск) - невелика доблесть", - убежден генерал Запаренко.

Михаил Ходаренок