Войти
21.08.2019
Российская газета

МЧС провело учения в аэропорту Жуковский перед авиасалоном МАКС

582
0
0
Источник изображения: rg.ru

Комплексные пожарно-тактические учения МЧС России по тушению условного пожара воздушного судна состоялись 20 августа на территории аэропорта Жуковский в Московской области, сообщается на официальном сайте ведомства.

Учения прошли в рамках подготовки к предстоящему Международному авиационно-космическому салону (МАКС), который пройдет в этом году с 27 августа по 1 сентября. Их цель - обеспечение пожарной безопасности во время проведения мероприятия.

Согласно тактическому замыслу, при заходе на посадку у самолета Ту-134 отказала система выпуска передней стойки шасси. После жесткой посадки судно с пассажирами выкатилось за ее пределы и загорелось, двери и люки заклинило. Огонь перекинулся на расположенный рядом лесной массив, а проезжающий мимо топливозаправщик оказался в зоне разлива топлива. Общая площадь горения составила 1300 квадратных метров.

В ликвидации последний ЧП задействовали 11 единиц пожарной техники, два вертолета - Ми-8 и Бо-105, с помощью которых тушили самолет, проводили эвакуацию пострадавших и мониторинг аэрогавани. Силами отряда "Центроспас" МЧС на территории аэропорта развернули мобильный госпиталь.

В учениях принимали участие личный состав подразделений ФГКУ "Специальное управление ФПС № 3 МЧС России", силы Жуковского авиационно-спасательного отряда, силы и средства наземных и технических служб аэродрома, служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова".

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ту-134
Компании
ЛИИ им. Громова
МЧС
Проекты
Военные учения
МАКС-20XX
Похожие новости
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
19.08.2009
Бесчеловечное оружие
24.08.2007
Обучение без отрыва
22.08.2007
Авиакосмический слет. В Жуковском открылся МАКС-2007
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.