МЧС провело учения в аэропорту Жуковский перед авиасалоном МАКС

Комплексные пожарно-тактические учения МЧС России по тушению условного пожара воздушного судна состоялись 20 августа на территории аэропорта Жуковский в Московской области, сообщается на официальном сайте ведомства.

Учения прошли в рамках подготовки к предстоящему Международному авиационно-космическому салону (МАКС), который пройдет в этом году с 27 августа по 1 сентября. Их цель - обеспечение пожарной безопасности во время проведения мероприятия.

Согласно тактическому замыслу, при заходе на посадку у самолета Ту-134 отказала система выпуска передней стойки шасси. После жесткой посадки судно с пассажирами выкатилось за ее пределы и загорелось, двери и люки заклинило. Огонь перекинулся на расположенный рядом лесной массив, а проезжающий мимо топливозаправщик оказался в зоне разлива топлива. Общая площадь горения составила 1300 квадратных метров.

В ликвидации последний ЧП задействовали 11 единиц пожарной техники, два вертолета - Ми-8 и Бо-105, с помощью которых тушили самолет, проводили эвакуацию пострадавших и мониторинг аэрогавани. Силами отряда "Центроспас" МЧС на территории аэропорта развернули мобильный госпиталь.

В учениях принимали участие личный состав подразделений ФГКУ "Специальное управление ФПС № 3 МЧС России", силы Жуковского авиационно-спасательного отряда, силы и средства наземных и технических служб аэродрома, служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова".