В маневрах "Центр-2019" будут участвовать военные девяти стран

В Минобороны России раскрыли некоторые подробности того, по какому сценарию, где и в каком масштабе будет организовано самое крупное стратегическое командно-штабное учение нынешнего года Центр-2019".

В министерстве корреспонденту "РГ" сообщили, что учения пройдут с 16 по 21 сентября сразу на шести общевойсковых полигонах - Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский и Алейский. Отдельные эпизоды военные разыграют на полигонах ВВС и ПВО в Ашулуке и Сафакулево.

По отдельным планам станут отрабатываться элементы боевых операций против незаконных вооруженных формирований. Для этого в том числе используют площадки за пределами России. Предусмотрена также морская часть, которая пройдет в акватории Каспийского моря. Там наша флотилия совместно с сухопутными частями и соединениями будет оборонять от "бандитов" водные коммуникации.

Хотя по легенде маневров с действующими на Центрально-Азиатском стратегическом направлении группировками международных террористов предстоит бороться коалиции государств (помимо РФ, это Китай, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Индия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан), общее руководство воинскими контингентами возьмет на себя начальник нашего Генштаба Валерий Герасимов.

В сентябре на эти масштабные учения генералы привлекут около 128 тысяч солдат и офицеров

Силы, надо сказать, сформируют для учений немалые: около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники. В том числе 250 танков, 450 БМП и бронетранспортеров, 200 стволов артиллерии. А еще - почти 600 летательных аппаратов, до полутора десятков кораблей и судов обеспечения.

Между тем

Во вторник Минобороны России обнародовало кадры первого испытательного полета опытного тяжелого беспилотника "Альтиус-У" (другое название - "Альтаир"). Он находился в воздухе 32 минуты, забрался на высоту 800 метров, где работал в полностью автоматическом режиме. В военном ведомстве сообщили, что новый дрон способен выполнять весь спектр разведывательных задач, собирать информацию с помощью оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток. Беспилотник весит около 6 тонн. Им можно управляться через спутник, поэтому аппарат имеет практически неограниченный радиус применения.

Юрий Гаврилов