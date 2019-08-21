США опровергли обвинения в разработке ракет до выхода из ДРСМД

Официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер заявил, что Вашингтон отвергает претензии России, согласно которым США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом во вторник, 20 августа, сообщает ТАСС.

"США приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля и официально вышли из него 2 августа. После приостановления обязательств Пентагон приступил (к разработке. — Ред.) крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет", — отметил Карвер.

Ранее 20 августа замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что испытания крылатой ракеты, проведенные Соединенными Штатами, подтверждают факт, что Вашингтон давно ведет разработку подобных систем, а подготовка к выходу из ДРСМД "включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы".

18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Пуски прошли впервые после выхода США из ДРСМД.

Запуск состоялся на острове Сан-Николас в штате Калифорния. Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель. Как заявили позднее в Минобороны США, результаты испытаний "послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности".

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.