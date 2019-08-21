Старейшая атомная субмарина США USS Ohio прошла капремонт с модернизацией

Старейшая атомная подлодка-ракетоносец класса Ohio ("Огайо") США USS Ohio SSGN 726, которой уже исполнилось 38 лет, прошла ремонт с модернизацией и покинула ремонтные доки. Введение субмарины в силы постоянной готовности и выход на боевое дежурство планируется на первое полугодие 2020 года.

Источник изображения: US.Navy

Как сообщается, подводная лодка провела в сухом доке 27 месяцев, во время которых был проведен капитальный ремонт с модернизацией субмарины. Какие именно работы были проведены на ее борту не сообщается, общая стоимость работ составила 223 млн. долларов.

Американская субмарина USS "Ohio" SSGN-726 является головной в серии из 18 атомных подводных лодок третьего поколения класса "Огайо". Изначально была носителем 24 межконтинентальных баллистических ракет "Трайдент" с ядерными боеголовками, однако в период 2003-2005 годов прошла капитальный ремонт с модернизацией, после которого стала носителем 154 крылатых ракет "Томагавк".

Субмарина заложена 10 апреля 1976 года, спущена на воду 7 апреля 1979 года. Передана ВМС США 28 октября 1981 года и введена в эксплуатацию 11 ноября этого же года. Имеет два экипажа: "Blue" и "Gold", чтобы постоянно совершать патрулирование, меняя состав команды.

Водоизмещение: надводное - 16746 тонн, подводное - 18750 тонн. Длина 170 метров, ширина 13 метров, средняя осадка 11 метров. Скорость надводная 12 узлов, подводная 20 узлов. Рабочая глубина погружения 240 метров. Экипаж: 15 офицеров, 140 матросов и старшин. Автономность по продовольствию 60 дней.

Силовая установка атомная - водо-водяной реактор типа GE PWR S8G. Две турбины по 30000 л.с., 2 турбогенератора по 4 МВт, дизель-генератор мощностью 1,4 МВт, резервный гребной электродвигатель мощностью 325 л.с.

На вооружении: 4 торпедных аппарата калибра 533 мм, 154 крылатых ракеты "Томагавк" (изначально 24 МБР "Трайдент" с ядерными боеголовками).

На вооружении ВМС США на сегодняшний день стоит 18 стратегических атомных подлодок типа "Огайо", которые будут постепенно выводиться из эксплуатации и заменяться атомными подводными лодками типа "Колумбия" по мере их постановки на вооружение. Первая из них должна вступить в строй в 2027 году, а с 2031 года уже выйти на боевое дежурство.

Подробности нового проекта засекречены, известно, что по водоизмещению и длине с диаметром "Колумбия" почти идентична субмаринам типа "Огайо". Планируется, что каждая новая подлодка будет вооружена 16 баллистическими ракетами Trident II D5. Срок службы планируется в 42 года, при этом перезарядка реактора не требуется.

Подлодка нового поколения получит X-образные кормовые рули, а также горизонтальные рули глубины, установленные на рубке. Вместо винта на субмарину установят водометный движитель. Новый корабль получит полностью электрическую двигательную установку на постоянных магнитах. Эта установка будет питаться от турбогенераторов атомной установки. Такая конструкция позволит сделать корабль тише по сравнению с подводными лодками типа "Огайо".