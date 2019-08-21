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21.08.2019
Lenta.ru

"Железный кулак" новых израильских бронетранспортеров показали в действии

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Источник изображения: lenta.ru

В сети появилось видео, на котором запечатлена в действии система активной защиты, выбранная министерством обороны Израиля для установки на боевые бронированные машины Eitan. Ролик опубликован во вторник, 20 августа, на YouTube-канале компании-разработчика системы Elbit Systems.

Как отмечается в описании ролика, система получила название Iron Fist ("Железный кулак").



Она представлена в двух конфигурациях: облегченной — для боевых бронированных машин, боевых машин пехоты и транспортных средств материально-технического обеспечения, а также в тяжелой — для основных боевых танков. Система способна обнаруживать и идентифицировать противотанковые ракеты и осуществлять их перехват без угрозы для самой машины и ее экипажа, пояснили в компании.

Компания Elbit Systems стала победителем тендера, объявленного Минобороны Израиля, сообщается на сайте ведомства. Контракт оценивается в сотни миллионов шекелей, заявили в министерстве, при этом точную сумму там не назвали. Ожидается, что в течение следующих десяти лет ведомство приобретет сотни таких систем.

Бронетранспортер Eitan был разработан в 2016 году. Его длина составляет 8 метров, а вес — порядка 30-35 тонн. Машина управляется экипажем из трех человек и может перевозить до девяти человек. Она оснащена тяжелым пулеметом калибра 50 и 30-миллиметровой пушкой с дальностью поражения до 2,5 тысячи метров. Ожидается, что бронетранспортеры поступят на вооружение армии Израиля в 2020 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Eitan БТР
Компании
Elbit Systems
Проекты
2020-й год
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