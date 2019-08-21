Один за одним: Минобороны испытало новый беспилотник

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"

Свой первый полет совершил еще один новый российский беспилотник-разведчик - "Альтиус-У". По данным Минобороны, он провел в воздухе 32 минуты, не поднимаясь выше 800 м. Впервые экспериментальная модель аппарата была представлена еще в 2015 году, но теперь испытания проходит окончательный вариант дрона.

Новейший российский шеститонный разведывательный беспилотник "Альтиус-У" совершил свой первый полет, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 м в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Российские военные отметили, что все системы комплекса отработали штатно.

Пресс-служба министерства также опубликовала видео испытаний. На кадрах видно, как БПЛА разгоняется по взлетно-посадочной полосе на одном из испытательных аэродромов, взлетает и набирает высоту. В воздухе он отрабатывает различные маневры, а затем заходит на посадку. Внешне аппарат похож на обыкновенный самолет - моноплан с двумя винтовыми двигателями на крыле.

"Альтиус-У" - это окончательный вариант беспилотника, способного выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. К тому же он может находиться в воздухе более суток. Аппаратом можно управлять через спутниковый канал, что делает радиус его применения практически неограниченным. "Альтиус" впервые был представлен в качестве экспериментальной модели на форуме "Армия-2015".

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил особую важность того, что такой аппарат испытали именно российские военные.

"Потому что наши ударные и разведывательные беспилотники получат возможность летать уже не несколько часов, а целые сутки, удаляться на расстояния до 5 тыс. км и использовать для этого все сегодня необходимые технологические, разведывательные, авиационные приборы, современное бортовое радиоэлектронное оборудование для того, чтобы иметь подробную информацию о вероятном противнике и давать возможность для командования принимать решение о применении тех или иных видов вооружения", - подчеркнул Литовкин.

По словам эксперта, современные беспилотники связаны в единый контур с ударными системами, расположенными на земле, и с авиацией в небе. Он отметил, что они позволяют комплексно применять вооружения, используя поступающую с них информацию. Вместе с тем дроны, которые используют вооружение, находящееся у них под крыльями, могут сами по команде оператора наносить удары по тем или иным разведывательным целям.

"Это свидетельствует о том, что наша армия получает самое современное вооружение, самые современные системы обеспечения боя, которые есть у наших вероятных противников. Мы в ни в чем им не уступаем по боевой эффективности и мощности наших вооруженных сил", - обратил внимание Литовкин.

В прошлом году источник "Интерфакса" сообщил, что в России создали первый тяжелый ударный беспилотник - "Альтиус-О".

Собеседник агентства уточнил, что дрон массой более 7,5 тонн предназначен для длительных полетов.

При этом ранее сообщалось, что разрабатываемый в ОКБ имени Симонова при участии группы "Кронштадт" тяжелый беспилотник должен весить пять тонн. Контракт с российским военным ведомством на его создание был заключен в 2011 году.

Но основное внимание СМИ сейчас приковано к другому российскому тяжелому ударному беспилотнику - "Охотнику".

Свой первый полет он выполнил 3 августа. Его сопровождал истребитель Су-30СМ, следует из расширенного видео его первых летных испытаний, опубликованного Минобороны на YouTube. Бортовой номер испытанного опытного образца "Охотника", судя по опубликованным кадрам, - 071. В ролике показано, как дрон и истребитель летят параллельно друг другу на одной скорости и высоте.

На отдельном участке полета управляемый пилотом Су-30СМ совершает полет с выпущенными шасси, также как БПЛА, повторяя уровень его крена вправо или влево. Такой параллельный полет осуществляется для сверки летных параметров и работы систем испытываемого летательного аппарата с соответствующими параметрами уже отработанного самолета.

Первый полет "Охотника" длился более 20 минут. Российские военные уточнили, что аппарат под управлением оператора несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 м и успешно сел. Полет был осуществлен на одном из испытательных аэродромов оборонного ведомства.

"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло". Благодаря специальным материалам и покрытию он является практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

БПЛА оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27. На крыле дрона нет характерных подвесов для вооружения, то есть средства поражения находятся внутри фюзеляжа.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, аппарат может развивать скорость до 1 тыс. км/ч и станет прототипом "истребителя шестого поколения".

Размах крыла "Охотника" составляет 19 м, длина аппарата - 14 м. Его взлетная масса оценивается примерно в 25 тонн, 2,8 из которых - вооружение.

Лидия Мисник