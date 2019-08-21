"Американский кошмар" в августовский Weekend

Какие пистолеты выбирают знатоки короткого ствола в США

Первые выходные дни августа мрачно напомнили об американских проблемах, связанных с правом на свободное ношение огнестрельного оружия, которое в стране официально закреплено Конституцией и разрешено для самообороны. Все чаще средство защиты применяется для нападения, и этот "американский кошмар" никак не прекращается. Череда расстрелов населения стрелками одиночками пополнилась еще тремя случаями массовых убийств, произошедших одно за другим в Эль Пасо, Дейтоне и Чикаго. Тридцать погибших и десятки раненых за пару выходных дней в трех городах США повергли население в состояние шока.

В субботу 3 августа стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль Пасо на западе Техаса, погибли 20 человек, ранены 26. Позже еще один инцидент со стрельбой повторился в Дейтоне, штат Огайо, погибли 10 человек, 27 пострадали. И той же ночью неизвестный открыл огонь в парке Чикаго, 7 человек получили ранения.

Президент Америки Дональд Трамп после трагических событий заявил, что готов поддержать "очень серьезные процедуры проверки личности" и призвал к принятию закона, который позволил бы судам временно конфисковывать огнестрельное оружие у частных лиц, признанных опасными не только для окружающих, но и для них самих.

После каждого происшествия, связанного с убийством большого количества людей, поднимаются вопросы ужесточения законодательной базы по контролю за оборотом оружия. Опросы американцев показали, что 92% жителей страны поддерживают предложения, касающиеся изменения требований по проведению проверки личности. Сейчас от этой процедуры освобождаются те, кто приобретает огнестрельное оружие на специализированных выставках, через сайты Интернета, а также "с рук" в частном порядке – вторичный рынок не контролируется. В Америке во многих штатах разрешено открытое ношение пистолетов и винтовок, то есть в наплечной кобуре или на поясе. 62% выступают за запрет обойм большой емкости до 100 патронов.

Однако Сенат раз за разом накладывает вето на решения, ужесточающие законодательство о контроле над оружием, опираясь на Вторую поправку к Конституции, принятую в 1791 году, которая гласит: "Хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться".

Когда то бывшие колонии защищались от регулярной правительственной армии, и с тех давних пор ведутся споры по поводу Второй поправки, то есть более чем за 200 лет практически никаких изменений. Законом "О контроле над вооруженной преступностью и о правоохранительных органах", принятым в США в 1994 году, был введен запрет на боевое оружие. И тогда статистика показала значительное снижение числа погибших от случаев массовых расстрелов, но уже в 2004 году это ограничение потеряло силу. Тогда некоммерческая организация Национальная стрелковая ассоциация (National Rifle Association of America – NRA), с 1871 года объединяющая сторонников права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия и лоббирующая интересы крупнейших производителей оружия, встала на сторону правящих Америкой корпораций, для которых сохранение прибыли было важнее человеческих жизней.

В США количество огнестрельного оружия превышает население страны – на 330 млн человек приходится 393,3 млн единиц легального огнестрельного оружия, а с учетом нелегального его количество будет значительно выше. Совершеннолетний американский гражданин, не имеющий судимости, проблем с законом и психических заболеваний может приобрести оружие для самозащиты, с 18 лет – длинноствольное неавтоматическое оружие, а с 21 года – короткоствольное. При покупке в магазине заполняется специальная анкета с указанием индивидуальных данных, в некоторых штатах требуют отпечатки пальцев и прохождение специального курса обучения. Федеральный закон с 1986 года запрещает продажу полностью автоматического оружия, но автоматы, пулеметы, выпущенные до 1986 года, могут оставаться в пользовании и продаваться в частном порядке. В 1994 году было введено еще одно ограничение – магазины скорострельных винтовок не должны вмещать более 10 патронов, но разрешается владеть магазинами, приобретенными до 1994 года, с возможной перепродажей. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

Самым большим спросом среди короткоствольного оружия пользуются австрийский Glock, американские Ruger LCP, Colt M1911 и Smith&Wesson, чешский CZ.

Glock – один из лучших пистолетов, его выпуск начался в 1988 году. Glock 19 – компактная модель со стволом 10 см и рукояткой с 15 патронами, применяется гражданским населением для скрытого ношения, самообороны и спортивной стрельбы. Находится на вооружении армии, полиции и спецподразделений многих стран. Ruger LCP – легкий суперкомпактный 9-мм пистолет скрытого ношения, его длина всего 13 см и вес 270 г, помещается в женскую сумочку. При этом он достаточно мощный за счет высокой начальной скорости пули, магазин рассчитан на 6 патронов. Знаменитый Colt M1911, последние цифры модели соответствуют году его создания Джоном Браунингом, является оружейной классикой. Общее количество произведенных пистолетов данной модели превышает 2,7 млн единиц. В настоящее время Colt M1911 является стандартным оружием Пентагона, полиции и ФБР, он популярен у гражданского населения. Smith&Wesson считается одним из самых многочисленных короткоствольных, и с 1899 года выпущено почти 9 млн револьверов. Пистолет CZ, разработанный в Чехословакии в 1975 году, также получил распространение в США и по всему миру.

Кроме того, американское население для самообороны использует дробовики, лидером среди которых можно считать ружье Remington 870. Используются ружья Thompson/Center Arms Encore 209x50 Magnum. Наиболее популярным длинноствольным оружием можно назвать винтовку Мосина 1891/30, выпускавшуюся в Ижевске и Туле. В настоящее время она снята с производства, но до сих пор востребована.

Помимо пистолетов и винтовок спросом в Америке пользуются полуавтоматические винтовки и карабины. Американское население приобретает всевозможные копии автомата Калашникова, российский оригинал которого является самым популярным автоматом в мире.

Самое вооруженное население в мире, как уже говорилось, в США, и количество оружия, принадлежащего частным лицам, превышает число жителей в стране. А по данным некоммерческой организации Gun Violence Archive, с начала 2019 года в результате более 33 тыс. инцидентов с применением огнестрельного оружия было уничтожено 8734 человека и более 17,3 тыс. получили ранения, не включая случаи самоубийств. По данным СМИ, эта категория составляет около 20 тыс. человек. А с 1968 года в собственной стране от огнестрельных ранений погибло 1,51 млн американцев, что больше, чем во всех войнах с участием Штатов.

Эта страшная статистика вызывает сочувствие к жертвам, пострадавшим от оружия, которое должно было их защитить, а привело к гибели.

В России проблемы безопасности в большей степени пытается решать государство, чем само население. Совершенствованию законодательства в сфере контроля за оборотом оружия правительство и силовые структуры уделяют пристальное внимание, но и для нашей страны это тема не самая простая.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости еще большего усиления контроля за оборотом оружия и ужесточении правил его продажи после трагедии в керченском колледже, где один из студентов расстрелял учащихся и преподавателей.

Первый российский закон "Об оружии" был принят в 1993 году, а одноименный федеральный закон – в 1996 году, в переломный этап для отечественной истории – "лихие 90 е", когда звуки выстрелов стали почти привычными. В настоящее время идея применения оружия для самообороны не является чрезвычайно популярной у населения, кроме того, обращение с ним требует определенных навыков. Если в 2016 году было выдано 560 тыс. лицензий на его приобретение, то в 2018-м – только 375 тыс., но в стране создаются условия для владения оружием спортсменами, коллекционерами, для историко культурных реконструкций, охоты, и в этих целях выдается разрешение сроком на 5 лет. Однако за просрочку может грозить не только штраф, но и конфискация. Государство независимо от срока действия документа путем внутренних запросов проверяет наличие противопоказаний к владению оружием, таких как судимость и привлечение к административной ответственности. Граждане, со своей стороны, обязаны регулярно получать медицинские заключения, проходить проверки на оружейную теорию и практику, допускать к осмотру и проверке места хранения. Ведется правовое регулирование оборота боевого и гражданского оружия. По официальным данным Росгвардии, в России почти 4 млн человек имеют разрешения, на руках более 6, 5 млн единиц гражданского оружия, и предлагается в целях противодействия незаконному обороту ввести обязательный учет списанного оружия и установить запрет на его продажу и дарение. Такие меры применяются для того, чтобы предотвратить трагедии, подобные тем, которые случились и в нашей стране и в Америке.

Ирина Дронина