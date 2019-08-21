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21.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Индия решила снять с вооружения старые МиГ-21

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Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Уже в этом году индийские ВВС снимут с вооружения истребители МиГ-21, возраст которых превышает 40 лет, сообщил главком военно-воздушных сил Индии маршал Бирендер Сингх Дханоа.

"Мы по-прежнему летаем на МиГ-21, которым уже 44 года. Никто даже машины такого возраста уже не водит", – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что до конца года самолеты самой старой, базовой версии истребителя снимут с вооружения поэтапно.

"Русские больше не летают на таких МиГах, а мы летаем. Надеюсь, я совершу последний самолетовылет в сентябре, если все сложится", – отметил военачальник.

Какое количество истребителей Индия снимет с вооружения, не указывается.

Самые старые индийские МиГ-21 поступили в строй в 1973-1974 годах. Известно, что в 2006 году были модернизированы по меньшей мере 110 индийских МиГ-21.

Добавим, что осенью 2018 года премьер Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину три "винтажных" истребителя МиГ-21.

В феврале индийский МиГ-21 вступил в бой с пакистанским F-16. Известно, что один МиГ-21 был сбит, однако Индия утверждает, что также был подбит и американский истребитель ВВС Пакистана.

Индия эксплуатирует российские самолеты МиГ-21 и МиГ-29, Су-30МКИ, Ил-76, Ил-78.


Сергей Гурьянов

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Страны
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Россия
США
Продукция
F-16
Ил-76
Ил-78
МиГ-21
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Персоны
Путин Владимир
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