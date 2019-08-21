Ближе некуда

Показательные выступления "Голубых ангелов" над Сиэттлом, взгляд из кабины

В снятом над Сиэттлом в августе 2019 года ролике "Хорнеты" F/A-18 пилотажной группы ВМС США "Голубые ангелы" держат плотный строй на достаточно высокой скорости. С земли это выглядит крайне эффектно, вблизи же это тяжелая работа с максимальной концентрацией внимания и координацией всех движений. Ведь известно, что минимальная эволютивная скорость (такая, при которой самолет еще способен маневрировать) современного реактивного истребителя колеблется в пределах 200-300 км/час.

Созданная в 1946 году авиагруппа "Голубые ангелы" скоро отметит свой 75-летний юбилей, и более 30 лет — с 1986 года — "Голубые ангелы" летают на истребителях F/A-18. Таких самолётов в составе группы 12, однако для стандартных показательных выступлений используется группа из шести истребителей.