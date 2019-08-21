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21.08.2019
ИноСМИ

Sohu (Китай): Россия в корне изменила ситуацию. Скоро начнется продажа самолетов пятого поколения Су-57, после чего рухнет монополия F-35

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Американские F-35 монополизировали международный рынок самолетов пятого поколения, однако теперь их монополия рухнет, убеждено издание "Соху". Россия готова представить экспортный вариант собственного истребителя пятого поколения Су-57. Враги Америки ликуют: теперь у них появится возможность обзавестись новейшими боевыми самолетами, усложнив таким образом жизнь вооруженным силам США.

Как известно, сейчас в мире существует только пять моделей самолетов пятого поколения. Это американские F-22 и F-35, китайские J-20 и J-31, а также российский Су-57. Из всех перечисленных самолетов за рубеж продаются только F-35. Торговля ими со многими союзниками США идет весьма неплохо, даже можно сказать, что F-35 монополизировали международный рынок самолетов пятого поколения. Однако недавно в российских СМИ появилась сенсационная новость о том, что страна планирует в корне изменить сложившуюся ситуацию: F-35 больше не будут единственными самолетами пятого поколения, представленными на международном рынке.

По сообщениям российских СМИ от 16 августа, пресс-служба компании "Рособоронэкспорт" официально заявила, что на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) впервые покажут экспортную модель самолета Су-57. Как стало известно, экспортный вариант Су-57 назвали Су-57Э. Этим заявлением страна опровергла слухи о том, что она не будет экспортировать Су-57.

Стоит отметить, что после начала международных продаж американских F-35 России и ее союзники столкнулись с проблемой - как защититься от этих самолетов. Многие враждующие с США страны забеспокоились: что делать, если на момент вторжения в воздушное пространство F-35, у них не найдется самолетов, способных дать отпор. Поэтому сообщение об экспорте Су-57Э успокоило все страны, недолюбливающих США.

Сейчас у самолетов Су-57Э много потенциальных покупателей, ожидается, что главным среди них будет это Индия, так как именно эта страна вложила немало финансовых средств в разработку данного самолета. Самым сильным самолетом в составе индийских ВВС остается Су-30КМИ, импортируемый из России. Как стране, считающей себя сильной военной державой, Индии непозволительно иметь самолеты четвертого поколения и не иметь ни одного самолета пятого поколения. По словам официальных лиц Индии, как только станет понятно, что Су-57 обладает достаточной мощью, страна рассмотрит вопрос о покупки самолетов данной модели.

Кроме того, старые покупатели, такие как Индонезия, Алжир и Вьетнам, вероятно тоже будут импортировать Су-57Э. Ранее эти страны уже приобрели 90 самолетов типа Су-30.

Существует вероятность, что Венесуэла тоже будет покупать Су-57Э, так как за последние годы американские военные не раз вмешивались в ситуацию в стране, нанося ей немалый ущерб. Текущая экономическое положение Венесуэлы не внушает оптимизма, но как только оно начнет улучшаться, страна захочет приобрести Су-57Э, способные дать отпор американским военным. Ранее Венесуэла купила у России 24 самолета Су-30МК2.

Стоит отметить, что, по словам заместителя главнокомандующего ВКС, государственные испытания истребителя завершатся только в конце текущего года, а значит всем странам, желающим приобрести Су-57Э придется запастись терпением и подождать. К тому же, по сообщениям официальных российских СМИ, итоговая версия Су-57 будет иметь сопло двигателя с изменяемым вектором тяги, как у F-22, что повысит скрытность самолета. Это также оправдывает ожидание.

Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь вооруженным силам США. Ведь теперь многие враждующие с Америкой страны смогут обзавестись самолетами пятого поколения, и США придется хорошенько думать, прежде чем отправлять туда свои войска.

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