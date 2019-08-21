Америка распространила санкции на КНИРТИ

Российские средства РЭБ "не отвечают интересам внешней политики США"

Зона санкционного давления Америки расширилась и головное предприятие РФ по созданию авиационных средств радиоэлектронной борьбы – "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" (КНИРТИ) Госкорпорации "Ростех", которое американский правительственный источник называет учреждением, "действующим во вред национальной безопасности США и не отвечающим интересам ее внешней политики", включено в список юридических лиц, против которых вводятся санкции.

На сайте Федерального реестра США, публикующего официальные решения американского правительства, сообщается, что с 14 августа 2019 года предусматриваются ограничения для КНИРТИ. Институт лишается лицензии на поставку американских товаров или программного обеспечения, которые могут иметь двойное назначение и использоваться в гражданских и военных целях. Министерство торговли США подчеркнуло, что КНИРТИ входит в Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Госкорпорации "Ростех", уже находящийся под санкциями со стороны Америки.

КРЭТ – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли, занимающийся разработкой и производством средств радиоэлектронной борьбы и разведки, комплексов и систем бортового оборудования для гражданской и военной авиации, измерительной аппаратуры специального назначения, средств государственного опознавания, разъемных электрических соединителей и кабельной продукции. В его состав в 2009 году вошел КНИРТИ, занимающийся созданием систем, комплексов и средств РЭБ, в том числе систем радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления для различных объектов базирования, включая авиационные и космические.

КНИРТИ был образован в 1957 году по инициативе одного из основателей отечественной радиоэлектроники и кибернетики Акселя Берга. Тогда институт назывался "Филиал ЦНИИ-108" и находился в подчинении Министерства обороны СССР, а позднее перешел в ведение Государственного комитета по радиоэлектронике при Совете Министров СССР и был переименован в "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт". Организация, создающая уникальные средства РЭБ, и, естественно, не отвечающая национальным интересам Америки, расположена в городе Жукове Калужской области в живописном месте на берегу реки Протвы.

Основное направление деятельности института – разработка средств РЭБ для авиации, которые предназначены для подавления электронных средств управления, связи и разведки противника и искажения циркулирующей в них информации, а также защиты собственных аналогичных систем. Российские средства радиоэлектронной борьбы способны воздействовать и нарушать функционирование электроники, установленной на различных объектах потенциального противника.

Системами РЭБ оснащаются самолеты марки Сухой – Су-24, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34, Су-35, а с установкой такой защиты как авиационный комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины" их живучесть может увеличиваться многократно. КНИРТИ еще в конце 1980-х годов начал производство КРЭП, способных защищать от ракетных атак вражеских истребителей и наземных средств ПВО. Он предназначен для радиопеленгации зондирующего сигнала РЛС противника, с последующим искажением параметров отраженного сигнала и задержки обнаружения самолета-носителя КРЭП, маскировки объекта и затруднения измерения расстояния до объекта и определения его скорости. С 2013 года началось серийное производство "Хибинов" для новейших самолетов ВКС России, с 2014 КРЭП официально принят на вооружение. Новое поколение станций активных помех САП-518, разработанное КНИРТИ, применяется на истребителях Су-30СМ. В институте разрабатывается бортовой комплекс обороны для многофункционального истребителя пятого поколения самолета Т-50. Институт принимал участие в создании вертолетов-постановщиков помех и машин со сверхмощными передающими устройствами на основе активных антенных решеток.

Созданная в институте техника принимала участие в боевых действиях и локальных конфликтах в различных точках земного шара, сообщается на официальном сайте органов власти Калужской области. Российские средства РЭБ подтвердили высокую эффективность в Сирии, они доказывают способность обеспечивать живучесть истребителей, работающих в зоне с усиленным противодействием ПВО.

Многолетний опыт исследований и разработок, квалифицированные кадры, научно-технические заделы и производственная база "КНИРТИ" позволяют предположить, что объявленные американские санкции не повлияют на разработку и изготовление современных многофункциональных систем, комплексов и средств РЭБ.

Ирина Дронина