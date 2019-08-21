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21.08.2019
ТАСС

Рогозин: поиск незаконных построек спутниками может увеличить на 30% налоговую базу СКФО

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Глава Роскосмоса считает, что космический мониторинг также позволит решить проблемы, связанные с межеванием и кадастровой оценкой земельных участков

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Применение систем космического мониторинга в регионах Северного Кавказа послужит решению ряда их социально-экономических проблем, а также повысит налогооблагаемую базу за счет выявление неучтенных объектов имущества, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками форума "Машук".

"Интерес глав северокавказских республик, с которыми мне удалось поговорить в эти дни, очень большой к тому, чтобы использовать космический мониторинг для решения социально-экономических задач Северного Кавказа <…> С помощью Роскосмоса [регионы] процентов на 30 могут увеличить налогооблагаемую базу за счет того, что мы видим со спутников все постройки, которые незаконны. То есть построили дом, он там где-то в горах стоит, его никто не видит и никто не знает, в Росреестре он вообще не числится. Соответственно, налоги с него никто не платит. Мы подсчитали, что примерно 30% имущественного комплекса не подлежало официальной регистрации. Если с них пойдут налоги, то это сразу улучшит экономику субъекта РФ", - сказал Рогозин.

По его словам, космический мониторинг также позволит решить ряд проблем, связанных с межеванием и кадастровой оценкой земельных участков. "С помощью космических снимков можно с очень высокой точностью показать реальное отклонение по границам поселков, отдельных участков земли. Если будет принят закон о том, что космический снимок можно использовать в имущественных судах и территориальных спорах, то это будет большое благо. Мы уйдем от многочисленных арбитражных перебранок, а будет доказательство - космический снимок", - пояснил глава Роскосмоса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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