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21.08.2019
Российская газета

Экипажи "Терминаторов" оденут в огнестойкие комбинезоны

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

Экипажи вертолетов "Терминатор" и "Ночной охотник" авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО оденут в современные огнестойкие летные комбинезоны нового образца.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Комбинезоны получат и экипажи истребителей Су-35, МиГ-31. Они помогут летчикам выживать в экстремальных условиях. Комбинезоны способны выдерживать две минуты прямого горения в ограниченном пространстве. Кроме того, в них другая расцветка - пиксельная зеленого оттенка вместо привычных синих костюмов. Эта расцветка сделает летчика незаметным на земле.

"РГ" уже писала о том, что огнестойкие комбинезоны выполнены по новым технологиям с использованием специальной пропитки. Комплект предусматривает большое количество карманов, в том числе и для ножа-стропореза. Внутри ветро- и влагозащитный клапан для сохранности важных документов.

На вооружении Ленинградской армии ВВС и ПВО стоят новейшие боевые самолеты - Су-27, Су-30СМ, Су-34, Су-35, МиГ-31, вертолеты Ми-8 "Терминатор", Ка-28 "Ночной охотник".


Светлана Цыганкова

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