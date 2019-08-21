Экипажи "Терминаторов" оденут в огнестойкие комбинезоны

Экипажи вертолетов "Терминатор" и "Ночной охотник" авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО оденут в современные огнестойкие летные комбинезоны нового образца.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Комбинезоны получат и экипажи истребителей Су-35, МиГ-31. Они помогут летчикам выживать в экстремальных условиях. Комбинезоны способны выдерживать две минуты прямого горения в ограниченном пространстве. Кроме того, в них другая расцветка - пиксельная зеленого оттенка вместо привычных синих костюмов. Эта расцветка сделает летчика незаметным на земле.

"РГ" уже писала о том, что огнестойкие комбинезоны выполнены по новым технологиям с использованием специальной пропитки. Комплект предусматривает большое количество карманов, в том числе и для ножа-стропореза. Внутри ветро- и влагозащитный клапан для сохранности важных документов.

На вооружении Ленинградской армии ВВС и ПВО стоят новейшие боевые самолеты - Су-27, Су-30СМ, Су-34, Су-35, МиГ-31, вертолеты Ми-8 "Терминатор", Ка-28 "Ночной охотник".

Светлана Цыганкова