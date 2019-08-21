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21.08.2019
ТАСС

Рогозин: главы регионов СКФО поддержали идею о создании там центра подготовки космонавтов

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ТАСС

Глава Роскосмоса отметил, что благодаря климату и рельефу в регионе происходят нужные перепады атмосферного давления

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Руководители регионов Северного Кавказа поддержали идею создать здесь базу для подготовки космонавтов, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам во вторник на полях форума "Машук".

Во вторник Рогозин заявил, что госкорпорация рассматривает возможность создания центра подготовки космонавтов в одном из регионов Северо-Кавказского федерального округа.

"Я два дня провел [на Северном Кавказе]: в субботу вечером приехал и внимательно осмотрел по приглашению полпреда президента в СКФО все эти объекты. Главы республик со мной встречались, и мы договорились, что скоро мы сюда направим делегацию - руководство ЦПК имени Гагарина. И они по этим маршрутам, более детально посмотрят, где реально можно сделать базу подготовки горной, где подготовка может быть по посадке на воду - есть озера интересные", - рассказал Рогозин.

Он уточнил, что на Северном Кавказе и другие аспекты хорошо подойдут для центра подготовки космонавтов. Благодаря климату и рельефу здесь происходят нужные перепады атмосферного давления, есть возможность альпинистских восхождений, курортные ресурсы, в том числе минеральные воды и термальные источники, свежие качественные продукты и другое.

"Наша идея о создании центра реабилитации и подготовки космонавтов поддержана всеми главами <…> У них у всех [глав регионов СКФО] есть огромное желание сделать все, чтобы развить как можно быстрее в рамках единого замысла курортно-оздоровительную зону. И я считаю, что это огромное преимущество, все еще впереди", - добавил Рогозин.

Новые производства в СКФО

Рогозин также сообщил, что в Северо-Кавказском федеральном округе могут быть созданы высокотехнологичные производственные площадки Роскосмоса.

"Возможно,… чтобы здесь производство какое-то возникло по электронике, по композитным материалам, новые рабочие места <…> Всегда наличие космической отрасли в стране - возможность сделать страну умной и образованной, потому что космос - это интеллект нации", - сказал Рогозин, добавив, что вопрос обсуждался с главами регионов Северного Кавказа.

Он также отметил интерес к космической отрасли со стороны участников форума "Машук", с которыми встретился во вторник, и добавил, что сейчас для предприятий Роскосмоса нужны не только инженеры, но и множество других специалистов.

"Возьмем, к примеру, космонавтов - раньше это был летчик или инженер, а сейчас нужны и врачи, и специалисты по композитам <…> В дальнем космосе что-то сломалось, нужно "вырастить" эту деталь - нужен специалист в этой сфере, врач должен быть, биолог исследует что-то, эксперименты проводит - тоже должен быть. Нет такой профессии в нашей стране, которая не была бы связана с космосом", - отметил Рогозин.

В свою очередь исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев добавил, что всего в космической отрасли сейчас в России работают порядка 200 тыс. человек разных специальностей. Причем, по его словам, врачи, специалисты по связи или электронике, биологи и представители других специальностей имеют реальный шанс отправиться в космос, как инженеры и летчики.

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Россия
Компании
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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Рогозин Дмитрий
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