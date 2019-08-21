ВМС США намерены принять на вооружение большие корабли-роботы

Военно-морские силы США намерены в конце сентября этого года объявить тендер на разработку большого боевого надводного корабля-робота. В настоящее время идет предварительный сбор заявок на участие в тендере. Об этом сообщает "Nplus1" со ссылкой на западные ресурсы.

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Командование ВМС США в будущем намерено получить на вооружение большой надводный корабль-робот, способный действовать в связке с обычными кораблями и самостоятельно. Применение таких роботов, по мнению американских военных, снизит нагрузку на боевые корабли ВМС и позволит реализовать концепцию распределенных морских операций "для противостояния морской экспансии России и Китая", которая предусматривает постоянное присутствие кораблей американского флота во всех точках мирового океана.

Как пишет издание, американский флот должен получить надводных роботов четырех классов: большие надводные корабли-роботы с вооружением и мощными разведывательными системами, средние корабли-роботы с разведывательными системами и системами РЭБ, малые роботы с системами постановки мин и оборудованием для ретрансляции и, наконец, миниатюрные аппараты, способные вести разведку и обеспечивать расширение покрытия систем связи.

В рамках будущего тендера на создание большого надводного робота предполагается, что длина нового корабля-робота составит от 61 до 91 метра, а его полное водоизмещение — около 2 тысяч коротких тонн (1,8 тысячи метрических тонн). т.е. будущий робот будет соответствовать корвету. При этом подчеркивается, что он должен будет создан на базе проекта коммерческого судна, выполнен по модульной схеме, допускающей быструю смену оборудования и вооружения и способен работать как автономно, так и под управлением оператора.

Предполагается, что в ближайшие пять лет ВМС США примут на вооружение два таких корабля.