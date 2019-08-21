Войти
21.08.2019
Военное обозрение

ВМС США намерены принять на вооружение большие корабли-роботы

444
0
0

Военно-морские силы США намерены в конце сентября этого года объявить тендер на разработку большого боевого надводного корабля-робота. В настоящее время идет предварительный сбор заявок на участие в тендере. Об этом сообщает "Nplus1" со ссылкой на западные ресурсы.

Источник изображения: topwar.ru

Командование ВМС США в будущем намерено получить на вооружение большой надводный корабль-робот, способный действовать в связке с обычными кораблями и самостоятельно. Применение таких роботов, по мнению американских военных, снизит нагрузку на боевые корабли ВМС и позволит реализовать концепцию распределенных морских операций "для противостояния морской экспансии России и Китая", которая предусматривает постоянное присутствие кораблей американского флота во всех точках мирового океана.

Как пишет издание, американский флот должен получить надводных роботов четырех классов: большие надводные корабли-роботы с вооружением и мощными разведывательными системами, средние корабли-роботы с разведывательными системами и системами РЭБ, малые роботы с системами постановки мин и оборудованием для ретрансляции и, наконец, миниатюрные аппараты, способные вести разведку и обеспечивать расширение покрытия систем связи.

В рамках будущего тендера на создание большого надводного робота предполагается, что длина нового корабля-робота составит от 61 до 91 метра, а его полное водоизмещение — около 2 тысяч коротких тонн (1,8 тысячи метрических тонн). т.е. будущий робот будет соответствовать корвету. При этом подчеркивается, что он должен будет создан на базе проекта коммерческого судна, выполнен по модульной схеме, допускающей быструю смену оборудования и вооружения и способен работать как автономно, так и под управлением оператора.

Предполагается, что в ближайшие пять лет ВМС США примут на вооружение два таких корабля.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
iRobot
Проекты
Робот
Похожие новости
14.07.2015
Роботы идут!
18.11.2014
На обочине нечеловеческого прогресса
16.10.2014
Рынок беспилотных наземных машин будет стоить $ 8,26 млрд к 2020 году
22.09.2014
Российская компания выходит в лидеры наземной беспилотной техники
21.08.2013
Наука по заказу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.