Российской "бумажной" сверхтяжелой ракете нашли задачу

Создаваемая российская сверхтяжелая ракета "Енисей" будет в четыре раза дешевле своего американского конкурента, а с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник, передает РИА Новости заявление гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Мы не хотим ограничиваться каким-то разовым полетом. Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока, по нашим расчетам, российская сверхтяжелая ракета будет примерно в четыре раза дешевле американской, что важно для страны", — сказал менеджер, не уточнив, о какой конкретно американской сверхтяжелой ракете идет речь.

Как напоминает агентство, проект российской сверхтяжелой ракеты в настоящее время "существует только на бумаге".

В марте Рогозин заявил, что создание и первый запуск "Енисея" обойдутся в 740 миллиардов рублей.

Грузоподъемность "Енисея" превысит 100 тонн на низкую околоземную орбиту. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 год с космодрома Восточный.

В настоящее время только США располагают готовой сверхтяжелой ракетой (носитель Falcon Heavy компании SpaceX). Вторая ракета такого же класса (носитель Space Launch System (SLS) компании Boeing) должна полететь в 2020-2021 годах.