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21.08.2019
Известия.ru

Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе

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Источник изображения: Фото: vk.com

Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума "Машук" продемонстрировали главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку. Мероприятие проходило в Пятигорске во вторник, 20 августа.


"Робота зовут Хажби, это древнее осетинское имя, робот танцует горский танец, его программировали преподаватели", — сказала представитель команды Fab Lab Alania Диана Кадзаева, ее цитирует "РИА Новости".

По словам девушки, Хажби является талисманом команды и открывает соревнования по робототехнике и электронике "Леонардо" в Северной Осетии.

В свою очередь, сам Рогозин, приехавший на форум в футболке с изображением робота "Федора" и надписью "За мной не заржавеет", заявил, что в планах "Роскосмоса" отправить роботов покорять Эльбрус.

"У меня идея появилась, мы по телефону обсудили, сделать на Эльбрус восхождение именно робототехнического комплекса, как будет подниматься под углами, как будет воздействовать атмосфера", — сказал он.

По мнению главы "Роскосмоса", для испытаний подобных роботов вполне могут подойти кавказские горы.

Ранее в августе СМИ раскрыли некоторые подробности полета российского робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС). За две недели в космосе робот должен будет отработать программу взаимодействия с человеком в условиях невесомости.

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