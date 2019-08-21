Канада обновляет бронетехнику

Канадская армия активно обновляет свой парк бронетехники. Вчера, 19 августа, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Канады заказало у компании General Dynamics Land Systems-Canada 360 новых бронетранспортёров.

360 боевых машин типа LAV (light armoured vehicles) с сопутствующей логистической и технической поддержкой обойдутся военному ведомству в 3 млрд канадских долларов. В Минобороны не уточняют модель бронемашины, но, учитывая, что новая техника предназначена для замены устаревающего парка, вероятнее всего, речь идёт о LAV 6.0 новой сборки.

Проморолик бронетранспортёров LAV 6.0

Под названием LAV 6.0 на вооружении канадской армии состоят модернизированные бронетранспортёры LAV III Kodiak, которые, в свою очередь, являются лицензионной копией швейцарского MOWAG Piranha IIIH.

LAV III поступил на вооружение канадской армии в 1999 году, а с 2011 года эти боевые машины модернизируются до версии LAV 6.0. Теперь ВС Канады начнут получать новые бронетранспортёры, которые дополнят и заменят в войсках устаревающие и списанные боевые машины.