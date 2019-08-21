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21.08.2019
ТАСС

Рогозин: солнечные батареи в будущем могут заменить на ядерные "таблетки"

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Солнечные батареи
Солнечные батареи на космической станции.
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Глава госкорпорации сообщил, что Росатом и Роскосмос тесно взаимодействуют по созданию ядерных технологий

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает перспективной тему создания ядерных "таблеток" - миниатюрных ядерных источников питания, которые в будущем могут заменить солнечные батареи.

"Я считаю, что есть перспектива в так называемых таблетках ядерных. Миниатюрный источник питания исполнен на ядерной энергии, который позволит заменить эти огромные солнечные батареи", - отметил Рогозин на встрече с участниками молодежного форума "Машук".

По словам главы госкорпорации, сейчас Росатом и Роскосмос тесно взаимодействуют по созданию ядерных технологий. Рогозин считает такую тематику правильной. Он также уточнил, что сейчас ведутся активные работы по созданию "межпланетного буксира, который будет использовать ядерную энергию".

В отчете Роскосмоса за 2018 год указано, что госкорпорация завершила первый этап проектирования уникального космического буксира.

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