Главкому ВМФ России доложено о первом погружении ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" в рамках ЗХИ

ЦАМТО, 20 августа. Главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову в ходе совещания в Адмиралтействе, на котором обсуждались вопросы строительства серии ДЭПЛ проекта 636.3 для ТОФ, доложили о первом успешном погружении подлодки "Петропавловск-Камчатский" в рамках ЗХИ в акватории Балтийского моря.

Как отметил Н.Евменов в ходе совещания, "обеспечение испытаний новых кораблей и подводных лодок, строящихся в рамках кораблестроительной программы для ВМФ России, является одной из важнейших задач, которая должна находиться на постоянном контроле Главного командования ВМФ".

"В этих вопросах, и в частности, в вопросах строительства и испытаний дизель-электрических лодок проектов 636.3 и 677 мы должны поддерживать уровень тесного взаимодействия с Объединенной судостроительной корпорацией и руководством предприятия "Адмиралтейские верфи". Подготовка экипажей для этих подводных лодок постоянно совершенствуется и позволяет обеспечивать их испытание на высоком уровне профессионализма совместно со сдаточными командами "Адмиралтейских верфей", – подчеркнул главнокомандующий ВМФ на рабочем совещании в Адмиралтействе.

Справочно:

Ранее, 16 августа, новейшая ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский", являющаяся первой в серии, которую строит предприятие "Адмиралтейские верви" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге для Тихоокеанского флота, вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга. Перед выходом подводной лодки, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о готовности экипажа подводной лодки к этапу ЗХИ. Главком ВМФ обратил внимание на эффективное и точное выполнение программы испытаний, тесное взаимодействие в ходе испытаний с представителями промышленности и сдаточной командой завода, находящейся на борту подводной лодки. В ходе заводских ходовых испытаний будет проверен ряд корабельных систем подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", включая системы связи и гидроакустики, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.