Робот "Федор" полетит в космос с игрушкой Машей

Игрушка является индикатором невесомости

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вязаная игрушка - человечек в скафандре с рюкзаком - станет индикатором невесомости для робота "Федора" (Skybot F-850), который на этой неделе отправится к МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-14". Об этом написал во вторник на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Кто сказал, что Skybot летит в гордом одиночестве? Знакомьтесь: Маруся, просто Маша, им будет о чем поговорить во время пуска и полета", - отметил Устименко.

Он отметил, что Маруся "первая традиционно на себе ощутит новое состояние". Пост сопровождается фотографией игрушки.

Основные задачи "Федора"

Передача телеметрической информации, параметры полета и отработка действий для последующей работы в открытом космосе станут основными задачами робота "Федора" в космическом полете, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У него задач много - как минимум сброс телеметрии, определение всех параметров, которые связаны с безопасностью полета, проведение экспериментов, связанных с тем, чтобы отработать в режиме копирования действия робота, которые будут полезны для следующего этапа, когда эта машина будет работать на внешнем борту МКС", - сказал Рогозин на площадке Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске.

Рогозин отметил, что робот выступит в качестве искусственного космонавта, однако Роскосмос работа "Федора" "не очень интересует внутри корабля".

"Рабочее место для робота - внешнекорабельная деятельность, когда он по приказу космонавта моментально добирается до нужной точки на станции со всем набором инструментов, проводит любой ремонт или регламентную работу <…> Это только начало большой работы по использованию антропоморфных роботов в космосе", - пояснил гендиректор Роскосмоса.

Пилотируемый корабль "Союз МС-14" запустят с космодрома Байконур 22 августа. Полет пройдет без экипажа, на борту будут находиться робот "Федор" и грузы для МКС.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Он получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".