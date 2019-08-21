Рогозин рассказал, как появление SpaceX повлияло на Роскосмос

Глава госкорпорации отметил, что появление компании Илона Маска подтолкнуло Роскосмос к созданию новых ракет

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Работа компании SpaceX Илона Маска является вызовом для Роскосмоса, который в настоящее время разрабатывает новые ракеты, способные конкурировать на мировом рынке в настоящем и будущем, сообщил во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками форума "Машук".

"То, что Маск появился, - для нас это хорошо. Потому что мы почивали на лаврах, и у нас все было замечательно, мы 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас это вызов <...> Поэтому новые ракеты... рассчитаны точно совершенно по целевым орбитам, по целевым полезным нагрузками и самое главное - по цене, чтобы соревноваться с любым Маском - сегодняшним, завтрашним - и по-прежнему быть лидерами на рынке <...> Поэтому если бы Маска не было, его следовало бы изобрести", - сказал Рогозин.

Он уточнил, что в настоящее время госкорпорация работает с частными российскими компаниями и талантливыми предпринимателями.

"Пусть не ракеты, но отдельные аппараты они уже делают, отдельные системы. <...> То есть мы тоже выращиваем в рамках частно-государственного партнерства таких вот коллег, которые будут создавать конкуренцию нашим предприятиям", - добавил глава Роскосмоса.