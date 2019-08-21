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21.08.2019
ТАСС

Срок работы Международной космической станции могут продлить до 2030 года

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Международная космическая станция (МКС)
Международная космическая станция (МКС).
Источник изображения: © NASA/Crew of STS-132

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев заявил, что для этого "требуется провести определенный цикл работ, которые подтвердят возможности конструкции и систем станции работать дальше"

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) может быть продлен до 2030 года, сообщил во вторник на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"МСК делалась на 15 лет, но уже сейчас есть все продления до 2020 года, и вместе с партнерами мы уже договорились фактически о продлении до 2024 года. Сейчас партнеры обсуждают возможность продления станции до 2028 года, может быть, в перспективе до 2030. Но для этого требуется провести определенный цикл работ, которые подтвердят возможности конструкции и систем станции работать дальше", - сказал Крикалев.

По его словам, станция, изначально рассчитанная на работу в течение 15 лет, была "сделана с запасом". Он также напомнил, что российская станция "Мир" также отработала в три раза больше изначально заявленного срока.

"Мы идем по той же идеологии, как у нас было со станцией "Мир". Гарантийные сроки были пять лет, реальных сроков никто не знал, и в процессе полета продолжались испытания, в результате станция отлетала 15 лет", - сказал исполнительный директор Роскосмоса.

Сейчас участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств Европейского космического агентства. Первоначально планировалось, что эксплуатация станции завершится в 2015-2016 годах. Однако 4 ноября 2014 года в Париже на встрече стран - участниц программы срок использования МКС был продлен до 2020 года. Затем они договорились эксплуатировать ее как минимум до 2024 года.

Заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов также рассказал в интервью ТАСС, что США инициировали продление эксплуатации МКС до 2028-2030 годов и что соответствующая работа ведется.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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