Рогозин рассказал, что космический корабль "Федерация" может получить название "Орел"

Такое имя придумали в память о первом парусном российском военном корабле

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает название "Орел" для перспективного космического корабля, который носит название "Федерация" на стадии разработки, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Пятигорске.

"Есть такая задумка, потому что "Орел" - так назывался первый парусный российский военный корабль", - сказал Рогозин.

Он отметил, что речь не идет о переименовании. "Федерация" - это название опытно-конструкторской работы. Название корабля, который прошел испытания, и работа, которая велась, - разные вещи", - сказал глава госкорпорации.

В марте Рогозин сообщал, что кораблю "Федерация" уже придумали новое имя, однако тогда он отказался его озвучить.