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21.08.2019
Российская газета

Война нового поколения: Китай показал атаку танков при поддержке дронов

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Источник изображения: rg.ru

Китайская армия провела широкомасштабные учения в Тибете на границе с Индией. Их особенностью стало расположение полигона (на высоте 4 500 метров) и поддержка действий бронетехники роем дронов-камикадзе.

В мероприятии, репортажи с которого показал канал CCTV, были задействованы новейшие основные боевые танки ZTZ-99A и модернизированные боевые машины пехоты ZBD-04A 76-й армейской группы.

Любопытно, что в качестве мишеней использовали списанные устаревшие танки 50-х годов Тип 59.

Наступление поддерживалось огнем 122-мм самоходных артиллерийских установок PLZ-07, являющихся дальними родственниками еще советских 2С1 "Гвоздика". Разведку целей вел легкий беспилотный летательный аппарат.

В учениях также применялись реактивные системы залпового огня, например, китайское развитие БМ-21 "Град" - гусеничный вариант 122-мм установки PR50, отличающийся от оригинала наличием двух модульных пакетов направляющих.

Для проделывания проходов в минных полях были задействованы китайские аналоги УР-77 "Метеорит". Ликвидацией мин также занимался дистанционно-управляемый робот.

Специальные установки прикрывали бронетехнику аэрозольными завесами. Переправу через рвы обеспечивали танковые мостоукладчики на базе известных нам по танковым биатлонам Тип 96.

С бронетехникой "противника" боролись и дальнобойные противотанковые комплексы AFT-10.

Прикрытие от атак с воздуха осуществляли зенитные самоходки PGZ-95 и PGZ-07.

Особенно впечатлило массированное применение дронов-камикадзе, которые целой эскадрильей в составе более двенадцати штук одновременно атаковали различные объекты.

По мнению военных экспертов, китайская армия в очередной раз продемонстрировала прекрасную техническую оснащенность и высокий уровень боевой подготовки, что позволяет считать ее одной из сильнейших в мире.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Продукция
AFT-20
Type 59
ZTZ99
Гвоздика
Град РСЗО
УР-77
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Военные учения
Робот
Танковый биатлон
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