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21.08.2019
ТАСС

Рогозин объяснил, почему Роскосмос не разрабатывает спутники с солнечным парусом

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Парус
Светоотражающий «парус».
Источник изображения: www.popmech.ru

Глава госкорпорации отметил, что такое решение связано с отсутствием финансирования

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Роскосмос не занимается разработкой космических аппаратов с использованием технологии солнечного паруса из-за отсутствия финансирования, сообщил во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Технология нам понятна, она известна. В настоящее время разработка такая не ведется в силу того, что мы ограничены в финансировании", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, разрабатывает ли Роскосмос аппараты с использованием технологии солнечного паруса.

"Если нам направят какое-то финансирование, то мы такой аппарат сделать можем. Пока проект находится на стадии научно-исследовательской работы", - уточнил он.

Солнечный парус - приспособление, использующее давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата.

Принцип его работы основан на том, что фотоны, обладающие свойствами одновременно и электромагнитной волны, и частицы имеют импульс и передают его любой освещаемой поверхности, создавая давление.

Сам солнечный парус изготавливается из термостойкой полимерной пленки толщиной не более нескольких микрометров. Из существующих вариантов самыми перспективными считаются каптон и майлар - полимерные пленки с алюминиевым покрытием. Они выдерживают большие колебания температур. Например, каптон выдерживает колебания температуры от минус 273 до плюс 400 градусов по Цельсию.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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