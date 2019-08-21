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21.08.2019
Военно-промышленный курьер

Еще две станции мониторинга радиации вышли из строя после ЧП под Северодвинском

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Источник изображения: vpk-news.ru

Число станций мониторинга ядерных испытаний в России, которые перестали выходить на связь после взрыва на полигоне Минобороны, возросло до четырех. Станция в Уссурийске продолжает работать.

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) сообщили о проблемах с передачей данных еще двумя станциями мониторинга ядерных испытаний в России. Как заявил The Wall Street Journal (WSJ) исполнительный секретарь организации Лассина Зербо, в последний раз информация с них была получена 13 августа.

Речь идет о станциях в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае. Накануне Зербо заявил, что спустя два дня после взрыва под Северодвинском сбои произошли на двух других станциях, в Дубне и Кирове, сообщает РБК.

Станции мониторинга служат частью международной сети, они следят за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Еще одна подобная станция расположена в Уссурийске и продолжает передавать данные, отметил Зербо.

18 августа он опубликовал в своем Twitter карту возможного распространения "гипотетических частиц" после взрыва.

"Эксперты продолжают обращаться к нашим коллегам в России, чтобы как можно скорее возобновить работу", — заявил Зербо WSJ. Газета отмечает, что ранее российские чиновники объяснили сбои с передачей данных "проблемами связи и сети". При этом они не пояснили представителям организации, когда станции возобновят работу. Посольство России в Вашингтоне переадресовало вопросы в Москву.

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Ядерный щит
ЯО
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