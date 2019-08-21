Промышленных роботов в действии продемонстрируют на МАКС-2019

Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") представит новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также современные возможности "цифрового производства" на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, сообщила пресс-служба холдинга.

На стенде РКС будут представлены технологии космического приборостроения с демонстрацией технологических процессов, действующими промышленными роботами, рабочими станциями проектировщиков, микроэлектронными компонентами и демонстрацией реальных условий производства современной космической аппаратуры. Компания представит новейшие технологии космического приборостроения – от моделирования космической информационной системы, новейших подходов к ее созданию, до пользовательских сервисов для государства, бизнеса, частных лиц.

"В этом году на нашем стенде мы воспроизведем всю цепочку создания приборов, систем и комплексов космического назначения и представим в живой последовательности, как разрабатываются, производятся, тестируются, собираются приборы для ракет-носителей, спутников и наземных систем. То, что мы демонстрируем, – внедряемая сейчас в РКС полностью цифровая модель производства, в которой не остается места ошибке человека. Это совершенно новый этап развития отечественной высокотехнологичной промышленности – в нем цифровой мир и физическое изделие сосуществуют параллельно на всех этапах создания и эксплуатации техники",– сообщил заместитель генерального директора РКС по стратегическому развитию и инновациям РКС Евгений Нестеров .

В рамках экспозиции "цифрового производства" на стенде РКС будет представлен Центр проектирования, демонстрирующий, как ведется разработка электронной конструкторской документации, а затем проводятся виртуальные прочностные и тепловые испытания. На завершающем этапе производятся расчеты для инновационного роботизированного производства, куда затем из цифрового мира поступает виртуальный образ изделия.

На стенде РКС также будет оборудована специальная зона с организованным производственным процессом. Здесь виртуальный образ изделия приобретает физическую реализацию – посетители получат уникальную возможность увидеть сложные производственные операции, например, монтаж полупроводникового кристалла в корпус, рентген-контроль качества операций и герметизацию.

Часть технологических процессов полностью автоматизирована. Посетителям стенда РКС будет продемонстрирован процесс сборки приборов для нескольких систем (телеметрическая, командно-измерительная система и высокоскоростная радиолиния) с использованием промышленных роботов. Моноблоки этих систем будут собираться промышленными роботами из унифицированных модулей, демонстрируя принцип создания высоконадежной аппаратуры в поточном производстве для ракетно-космической техники.

Специалисты РКС представят участникам и посетителям салона "машину времени" – сервисы мониторинга и прогнозирования состояния объектов с использованием данных дистанционного зондирования Земли, навигации, связи и новейших VR-технологий.

Кроме производственных возможностей РКС продемонстрирует разработки в области геоинформационных сервисов и технологий. Посетителям будут представлены новейшие разработки в сфере технологий распространения данных космической съемки, аналитических облачных сервисов по управлению территориями, мониторингу бизнес-активности, строительства, цифрового управления лесным и сельским хозяйством, природными ресурсами, полигонами бытовых отходов. На стенде холдинга продемонстрируют возможности и перспективы проекта создания Национальной сети высокоточного позиционирования.