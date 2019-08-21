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21.08.2019
Военно-промышленный курьер

Корвет "Гремящий" вышел на государственные испытания

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Источник изображения: vpk-news.ru

20 августа, в 10:00 по московскому времени головной корвет проекта 20385 "Гремящий", построенный на "Северной верфи", вышел в Финский залив для старта государственных испытаний.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу предприятия, последний этап заводских ходовых испытаний (ЗХИ) совместят с началом ГИ.

Первый этап ЗХИ завершили в июне.

Осенью корабль отправится по Севморпути на Тихоокеанский флот для завершения программы госиспытаний. Корвет должны передать ВМФ до конца 2019 года.

"Гремящий", головной корвет проекта 20385, заложили на "Северной верфи" в 2012 году, спустили на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года стартовали швартовные испытания. Заводские ходовые испытания начались в конце апреля 2019 года.

Водоизмещение "Гремящего" – 2200 тонн, длина – 104 метра, ширина – 13 метров. Скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль. Экипаж – 99 человек. В состав вооружения входят универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) с возможностью применения всего семейства ракет "Калибр" и "Оникс", ЗРК "Редут", 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630М, а также противолодочный комплекс "Пакет".

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Страны
Финляндия
Продукция
АК-630 Ласка
Гремящий
П-800 Оникс
УКСК
Компании
Северная верфь
Проекты
20385
Калибр КР
ТОФ
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