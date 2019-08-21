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21.08.2019
Интерфакс-АВН

Робот FEDOR отправится на МКС с индикатором невесомости - игрушкой Марусей

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Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Андроидный робот FEDOR, который в четверг отправится на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур, в корабле будет иметь индикатор невесомости - вязаную игрушку, сообщил пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Кто сказал, что Skybot летит в гордом одиночестве? Знакомьтесь: Маруся, просто Маша. Им будет о чем поговорить во время пуска и полёта. Для технарей: индикатор невесомости, она первая традиционно на себе ощутит новое состояние", - написал Устименко на своей странице в сети Facebook.

К сообщению он прикрепил фотографию игрушки. Это вязаный из белой, черной и серой шерсти маленький космонавт.

По многолетней традиции все отправляющиеся в космос экипажи берут с собой индикатор невесомости, обычно это игрушка, которую отправляющиеся в космос люди берут из дома. При выходе корабля из атмосферы она всплывает в воздухе, показывая космонавтам и астронавтам, что они поднялись за пределы границы притяжения Земли.

В четверг утром ракета-носитель (РН) "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-14" должна стартовать с 31-й площадки космодрома Байконур. Это - первый полет пилотируемого корабля на такой ракете, поэтому людей на борту не будет. "Роскосмос" принял решение отправить на МКС андроидного робота FEDOR, получившего позывной Skybot F-850.

В целях безопасности, корабль полетит к МКС по двухсуточной схеме и должен пристыковаться к станции в субботу, 24 августа.

Как ранее сообщал ГЛАВА Роскосмоса Дмитрий Рогозин, робот пробудет на станции 10 дней. Планируется, что он сможет быть задействован в сферах, где использование ручного труда затруднительно или опасно. В будущем андроида планируется наделить элементами искусственного интеллекта.

Полет работа застрахован на 4,4 млрд рублей.

Рогозин 1 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину, что робот в первом полете будет проходить обучение и выступать в качестве аватара человека.

"На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования, фактически аватара. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется "Космический робот", у него сокращенное название "Фёдор", - это расшифровывается, это аббревиатура (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)", - отметил тогда Рогозин.

Он сообщил, что робот будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала с борта МКС, а затем им можно будет управлять непосредственно из ЦУПа на Земле.

"Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса", - сообщил Рогозин.

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