F-35I "обманули" С-400

Истребители пятого поколения F-35I Adir Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля 19 июля в ходе нанесения удара по лагерю Ашраф, расположенному северо-восточнее Багдада (Ирак), использовали позывные F-35A Lightning II ВВС США. Об этом пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.

Эксперт уверен, что данное обстоятельство спровоцировало запрос Ирака на запрет полетов боевых самолетов США и союзников над территорией первой страны. Согласно агентству Avia.pro, обратившему внимание на твит Тагвея, подмена позывных наглядно показывает, как именно F-35I Adir могут обманывать сирийские и российские зенитные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит" и ЗРК С-400 "Триумф".

Ранее The Aviationist написал, что 19 июля ВВС Израиля нанесли при помощи одного или нескольких F-35I Adir удары по лагерю Ашраф, подлетев со стороны Ирака на расстояние около 80 километров к границе с Ираном.

В феврале F-35I Adir заподозрили в уничтожении сирийского радара JY-27 китайского производства.

В мае 2018 года Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II.